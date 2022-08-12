Tiroteo en Montenegro dejó 11 muertos; el atacante fue abatido

Autoridades de Montenegro informaron que 11 personas murieron durante un tiroteo masivo registrado este viernes; el atacante también murió en el lugar.

La fiscal Andrijana Nastic dijo al portal de noticias Vijesti que nueve personas fueron encontradas muertas en el lugar del tiroteo en la ciudad de Cetinje, al suroste de Montenegro, mientras que dos murieron más tarde en el hospital.

Añadió que seis personas más resultaron heridas y fueron llevadas a un hospital donde son atendidas por heridas de bala. Entre los lesionados se encuentra un policía.

|Reuters

Los medios locales informaron que el atacante, un hombre de 34 años, portaba un fusil de caza y tras una pelea familiar comenzó a disparar contra sus familiares. Después, de forma indiscriminada atacó a los transeúntes de la calle.

Cuando los policías llegaron al lugar se enfrentaron con el atacante ocasionando un tiroteo, en el que murió el tirador. El hecho ocurrió cerca de la sede del antiguo gobierno real.

Las imágenes de Vijesti mostraron ambulancias y trabajadores forenses llegando al lugar y trabajadores del servicio de emergencia hablando con personas entre edificios cercanos.

Dos niños entre las víctimas del tiroteo en Montenegro

La fiscal de Montenegro informó que entre las personas que murieron durante el tiroteo hay dos niños de 8 y 11 años, la madre de ambos también murió.

“Disparó contra una familia cuyos miembros vivían en las instalaciones de su casa como inquilinos, en el barrio de Medovina, en esa ocasión, con el uso de un arma de fuego, un rifle de caza, mató a dos niños de 8 y 11 años respectivamente, así como a su madre”.

Al lugar acudieron efectivos policiales tras el llamado de los ciudadanos por el tiroteo. En el intercambio de disparos, un policía sufrió lesiones “que amenazan su vida”, explicó.

"No está claro qué hizo que el atacante cometiera un acto tan horrible en el que también perdió la vida", dijeron las autoridades de Montenegro.