Tiroteo: Adolescente mata a sus 3 hermanos y se suicida en Alaska

Se reporta un tiroteo en una casa de Fairbanks, Alaska. Un adolescente de 15 años, mató a sus tres hermanos para después dispararse a él mismo.

“Un hombre de 15 años le disparó a los tres hermanos y luego se disparó a sí mismo. Fue encontrado sin vida con una aparente herida de bala autoinfligida”, informó la policía en un comunicado.

De acuerdo con las autoridades de Alaska, la policía local recibió una llamada de emergencia donde reportaron un tiroteo en una casa, por lo que acudieron a la dirección.

Cuando llegaron, encontraron a cuatro menores muertos, uno de ellos un adolescente de 15 años, quien comenzó el tiroteo y mató a sus tres hermanos, según informaron las autoridades.

#ÚLTIMAHORA | Se reporta tiroteo en una casa de #Fairbanks, #Alaska.



Un adolescente de 15 años mató a sus tres hermanos para después dispararse a sí mismo.#TiroteoDelDía



Información en proceso. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 27, 2022

Los padres del adolescente y los otros tres niños no se encontraban en casa al momento del tiroteo. Otros tres menores que se encontraban en el lugar resultaron ilesos, confirmó la policía de Alaska.

Los cuerpos de los cuatro menores muertos fueron enviados a la Oficina del Médico Forense del estado, mientras las autoridades de Alaska investigan lo sucedido. La Oficina de Servicios para Niños también fue notificada sobre el tiroteo.

Tiroteo deja cuatro muertos en Estados Unidos

La semana pasada un tiroteo registrado en el parque estatal de Iowa,Estados Unidos, cerca de un campamento infantil dejó cuatro personas muertas, incluido el atacante, quien se suicidó.

Las autoridades respondieron a una llamada al 911 donde reportaron un tiroteo en el noroeste de Maquoketa. Al llegar encontraron los cuerpos de cuatro personas, entre ellos el del tirador.

De acuerdo con la policía de Iowa, el atacante fue identificado como Anthony Orlando Sherwin, de 23 años de edad, y también fue encontrado muerto en el lugar con una bala autoinfligida.

Mike Krapfl, agente especial de la División de Investigación Criminal de Iowa, informó en conferencia de prensa que el atacante mató a tres personas en el parque nacional y después se quitó la vida.

