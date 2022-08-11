Hombre armado intenta entrar a oficina del FBI, desata tiroteo en Ohio

Un hombre armado intentó entrar al edificio del FBI en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, la mañana de este jueves, lo que generó una persecución y tiroteo entre la policía y el sujeto cuando éste intentó huir del lugar.

Las autoridades de Ohio informaron que minutos más tarde lograron contener el incidente en el edificio del FBI y aseguraron que ningún funcionario resultó herido durante el tiroteo contra el hombre armado, quien no logró ingresar a la oficina.

“A las nueve y cuarto de esta mañana, un sujeto masculino intentó ingresar a la oficina de campo del FBI en Cincinnati. Estaba armado, no tuvo éxito y huyó de esa zona”, dijo el teniente Nathan Daniels de la Patrulla de Caminos de Ohio.

Medios locales informaron que el hombre armado llevaba un rifle semiautomático estilo AR-15 y disparó una pistola de clavos contra el edificio del FBI en Ohio. Debido a la agresión, las autoridades cerraron dos carreteras e impusieron un cierre de área.

FBI Cincinnati Statement: On August 11, 2022, at approximately 9:15 EST, the FBI Cincinnati Field Office had an armed subject attempt to breach the Visitor Screening Facility (VSF). https://t.co/r6D125zMLI — FBI Cincinnati (@FBICincinnati) August 11, 2022

El hombre armado huyó del lugar en un auto blanco y comenzó a disparar a los policías, quienes respondieron al tiroteo.

"Viajaba en un Ford Crown Victoria blanco. Se dirigió hacia el norte por la Interestatal 71. El vehículo sospechoso hizo disparos durante esa persecución.El vehículo sospechoso hizo disparos durante esa persecución".

El hombre trató de violar la instalación de detección de visitantes del edificio del FBI antes de huir hacia el norte por la Interestatal 71, escribió la oficina de campo del FBI en Cincinnati en Twitter. Los detalles y el motivo no han sido informados todavía.

"En este momento, ningún oficial ha resultado herido como resultado de esto. La escena todavía está activa y todavía hay una situación de enfrentamiento activa en este momento", explicó Daniels.

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