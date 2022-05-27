Policía reconoce que se equivocó al actuar en tiroteo de Texas

El coronel Steven McCraw, director del departamento de Texas, reconoció que la policía se equivocó en la respuesta durante el tiroteo en la primaria Robb de Uvalde, y no actuó rápido para frenar a Salvador Ramos.

El coronel aceptó que la policía tomó una decisión equivocada al esperar una hora antes de ingresar al plantel, donde un adolescente mató a 21 personas: 19 niños y dos maestras.

“Por supuesto que no fue la decisión correcta. Fue la decisión equivocada, punto. No hay excusa para eso. Creemos que la policía debió hacer una entrada inmediata”, explicó McCraw.

Agregó que el comandante en el lugar tomó “la decisión equivocada” de esperar a un equipo táctico especialmente capacitado antes de entrar al salón de clases durante el tiroteo.

LIVE: Texas officials update the public on the investigation into an elementary school shooting in Uvalde, amidst scrutiny over police response https://t.co/OpSRk6GrYs — Reuters (@Reuters) May 27, 2022

“Cuando hay un tirador activo, las reglas cambian. Ya no es una barricada, no tienes tiempo, no te preocupas por los perímetros exteriores. No importa de qué agencia seas, no tienes que tener un líder en la escena, cada oficial se alinea, se apila, va y encuentra donde se disparan esas ronda y siguen disparando hasta que el sujeto está muerto, punto”.

El coronel indicó que el oficial a cargo creyó que ya no había nadie vivo en el salón y decidió cambiar el protocolo de “atacante activo” a “sospechoso atrincherado”, por lo que en lugar de derribar la puerta esperó al equipo táctico y usó las llaves del conserje para abrir.

Los oficiales no entraron al salón de clases hasta las 12:50 pm, casi una hora después de haber recibido el reporte de un tiroteo, cuando un equipo táctico de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos usó las llaves de un conserje para abrir la puerta del salón y matar a Salvador Ramos.

Antes de estas declaraciones, los papás de los niños de la primaria Robb reclamaron la inacción de la policía de Texas durante el tiroteo.

Niños llamaron al 911 para pedir ayuda a la policía durante el tiroteo

Los sobrevivientes, incluidos niños, llamaron al 911 desde el salón para pedir ayuda a la policía después de que Salvador Ramos ingresó al aula y comenzó a disparar contra los estudiantes, incluso los policías ya se encontraban afuera de la escuela y los niños seguían llamando a la línea de emergencia.

|Reuters

De acuerdo con McCraw, a las 12:03 un estudiante llamó desde adentro del salón, la llamada duró un minuto y 23 segundos, en la que el estudiante se identificó y dijo estar en el aula 112. A las 12:10 volvió a llamar y dijo que había múltiples muertos.

Tres minutos después, la policía recibió otra llamada del mismo número. A las 12:16, una nueva llamada telefónica aseguró que en el salón había entre ocho y nueve estudiantes vivos. A las 12:19 una persona del salón 111 se comunicó al 911, pero colgó cuando otro estudiante se lo pidió.

A las 12:21, a través de una llamada al 911 se escucharon tres disparos. La persona que llamó inicialmente devolvió la llamada y le pidieron que permaneciera en la línea y que se mantuviera muy callada. Ella le dijo al 911 que "le disparó a la puerta", esa última llamada ocurrió alrededor de las 12:47, detalló la policía de Texas.

