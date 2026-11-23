En las primeras horas de este 23 de noviembre 2026 de registró una alerta por incendio en calles de la colonia La Cruz, alcaldía Iztacalco, Ciudad de México; servicios de emergencia acudieron al lugar de los hechos.

Los primeros informes indican que la veladora de un altas fue lo que provocó la alerta por incendio en la zona, ya que la intensa flama provocó que vecinos creyeran que se trataba de un incendio, por lo que todo fue falsa alarma.

Elementos de bomberos acudieron al lugar de los hechos y corroboraron que todo se trataba de un conato, evitando que la situación pasara a mayores.



