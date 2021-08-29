Tokyo 2020: México consigue medallas de bronce en natación y judo

México consiguió medallas de bronce en las disciplinas de natación y judo de los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020, las cuales representaron las sexta y séptima presea en total, en lo que va de la justa deportiva.

La primera medalla de bronce que México consiguió en la jornada del 29 de agosto en Tokyo 2020 fue por conducto de Lenia Ruvalcaba, en judo, luego de derrotar a Raziye Ulucam, de Turquía, en la categoría de -70 kilogramos. Con este resultado, la mexicana consiguió su tercera medalla personal en una justa paralímpica.

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La medalla de oro en Judo de los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020 se la llevó la brasileña Alana Maldonado, mientras que la plata fue para Ina Kaldani, de Georgia, y el segundo bronce fue para la japonesa Kazusa Ogawa.

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¡SEXTO METAL, #FamiliaParalímpica! 🇲🇽❤️🥉



Lenia Ruvalcaba Álvarez sacó el carácter y contundencia que le caracteriza para confirmar su lugar en la élite mundial al obtener la medalla de bronce en Judo, categoría -70 Kg. 🤩🥋🔥🥉🇲🇽 pic.twitter.com/dcmb8PCfv1 — Comité Paralímpico Mexicano (@COPAME) August 29, 2021

Séptima medalla para México en Tokyo 2020

Por su parte, Diego López Díaz consiguió la séptima medalla para México en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020. El mexicano conquistó el tercer lugar en nado, durante la final de los 50 metros dorso S3, con un tiempo de 45.66 segundos en el Centro Acuático.

Este domingo 29 de agosto, Diego López obtuvo su primera medalla en unos Juegos Paralímpicos y le dio a la delegación mexicana la presea 296 en la historia de esta justa, con lo que México está muy cerca de lograr su objetivo de conseguir las 300 medallas en su historia.

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¡TENEMOS NUEVA MEDALLA, #FamiliaParalímpica! 🇲🇽❤️🥉



Diego López se ha posicionado una vez más en el top mundial, luego de obtener su primera medalla en Juegos Paralímpicos, en los 50 m, clasificación S3. 🤩🏊🏼‍♂️🔥🥉🇲🇽 pic.twitter.com/xeW62JD8l6 — Comité Paralímpico Mexicano (@COPAME) August 29, 2021

Además, el mexicano Jesús Hernández culminó en la cuarta posición en la misma prueba. Por lo que no pudo sumar su segunda medalla en Tokyo 2020, ya que este sábado conquistó la segunda medalla de oro para México en lo que va de los Juegos Paralímpicos.

México ya suma siete medallas en Tokyo 2020, de las cuales 5 son de bronce y dos de oro. Además, con estas dos medallas, la delegación mexicana ya suma un total de 296 preseas en la historia de los Juegos Paralímpicos y está a solo una medalla de conseguir el centenar de oros.