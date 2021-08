Judoca Eduardo Ávila gana bronce en los Paralímpicos de Tokyo 2020

México sigue cosechando medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020, después de que este sábado, Eduardo Ávila se colgara el bronce por su notable participación en judo, categoría -81 kilos.

El triunfo para el atleta mexicano se concretó en los últimos segundos de su combate contra el francés Nathan Petit, tras doblegarlo por ippon y conseguir su lugar en el podio.

Te puede interesar: Tokyo 2020: México gana dos medallas de oro en los Juegos Paralímpicos

Con la medalla de bronce en Tokyo 2020, el representante de la Ciudad de México llegó a cuatro preseas en su colección personal, dos de oro ganadas en Beijing 2008 y Río 2016, además de su tercer lugar en el podio de Londres 2012 y el que obtuvo este sábado.

Eduardo Ávila derrotó en los cuartos de final a Dmytro Solovey, de Ucrania, y en semifinales, enfrentó al campeón mundial Davurkhon Karomatov, de Uzbekistán, con quien perdió en tiempo extra, por la mínima diferencia.

En el duelo por la medalla de bronce, el mexicano aprovechó su experiencia en judo para derribar al francés con cinco segundos en el reloj para finalizar, según la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“Me siento bien, pero no satisfecho, perdí en semifinal contra el campeón mundial, nos fuimos a golden score, fue como si hubiéramos hecho dos combates, él mismo me lo dijo al final, tú eres el rival más fuerte”, dijo Eduardo Ávila en entrevista con la Conade.

Duelos de judo en Tokyo 2020 estuvieron enmarcados por un recinto histórico

Las competencias de judo se realizaron en el Nippon Budokan, un recinto histórico para este deporte, lo que hizo sentir más emocionado al mexicano, quien le dio a México su quinta presea en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020.

“Esto es como un sueño, en algún momento me tocó estar de espectador aquí y ahora cerrar con una medalla de Juegos Paralímpicos, en este lugar histórico, el judo nació aquí, creo que no fue coincidencia, me tocaba terminar con una medalla en este lugar tan bello e histórico”, declaró Eduardo Ávila.

No puedo describir lo q es portar el uniforme de nuestro maravilloso México,lo agradecido q estoy por las oportunidades que me ha dado la vida y por la fortuna de toparme con el deporte,sin duda cambio mi vida y espero poder regresarlo de alguna forma.

GRACIAS mi querido #mexico pic.twitter.com/wJLiXclas8 — Eduardo Avila Judoman (@eduardojudoman) August 28, 2021

El judoca también agradeció a su entrenador Hilario Ávila, por el apoyo que recibió para hacer posible su lugar en el podio, con la medalla de bronce colgada en el pecho.

Aunque reconoció que le hubiera gustado regresar a México con una medalla de oro, dijo sentirse contento por el resultado y agradeció a todas las personas que creyeron en él.

Te puede interesar: AMLO felicita a atletas paralímpicos por su participación en Tokio 2020