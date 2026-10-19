“No lo han podido reconstruir": el origen del desabasto de medicamentos
Con el pretexto de que las empresas cobraba más por el abasto de medicamentos, AMLO desmanteló el sistema y fue la raíz de la corrupción con Amílcar Olán.
El desabasto de medicamentos en México tiene su origen en una decisión del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien sostuvo de manera simplista y autoritaria que el abasto era corrupto porque las empresas cobraban de más y que resolverlo era muy fácil.
A partir de esa premisa, se tomó una segunda decisión: destruir el sistema de abasto existente. Hasta hoy, el gobierno no ha logrado reconstruirlo, a pesar de haber trasladado la responsabilidad a organismos internacionales como la ONU y a la Secretaría de Hacienda.
Desde el principio, se otorgó un contrato que califica de corrupto a Amilcar Olán, a quien describe como socio cercano de los hijos del expresidente. Con ello concluye que todo el proceso de desabasto, ineficiencia y corrupción estuvo mal planteado “desde la raíz”.