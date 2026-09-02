Tolerancia Cero: Estamos muy lejos de vivir en el país de fantasía que presenta la 4T

TV Azteca reforzó su barra de análisis político con el estreno de Tolerancia Cero, la nueva mesa de debate y opinión de Azteca Noticias conducida por el periodista Manuel López San Martín, acompañado de tres de las posturas más críticas sobre la situación que enfrenta el país.

El programa de análisis llegó a la pantalla para confrontar la narrativa oficial y poner bajo el escrutinio público los acontecimientos sociopolíticos más relevantes que marcan el rumbo de México.

En su primera emisión, en la que participan María Amparo Cazar, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, analizaron el mensaje de la presidenta, Claudia Sheinbaum con motivo del Segundo Informe de Gobierno.

Los cuatro analistas coincidieron en que el informe ya no parece tal, sino un mecanismo de propaganda de difusión para hablarle a la base electoral de Morena, pero con cifras maquilladas.

“Es un país el que se vende todas las mañanas, es un país de fantasía”, comentó Manuel López San Martín al contrastar cifras de la presidenta con las de organismos autónomos en temas como seguridad, educación, salud, desarrollo social, inversión extranjera, proyectos innovadores y las obras faraónicas que han dejado mucho que desear, lo cual pone en evidencia que la narrativa oficial no empata con la realidad.

