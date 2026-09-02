Tolerancia Cero: TV Azteca estrena mesa de debate con Aguilar Camín, María Amparo Casar y Jorge Castañeda

TV Azteca apuesta por el análisis político de coyuntura con el lanzamiento de su nueva mesa de debate y opinión titulada Tolerancia Cero. La emisión televisiva, conducida por el periodista Manuel López San Martín, busca confrontar la narrativa del "país oficial" con una postura crítica, abierta y sin concesiones frente a los principales acontecimientos sociopolíticos que marcan el rumbo de México.

Horario y dónde ver en vivo la transmisión de Tolerancia Cero

El programa se transmite por la señal de Azteca Uno. La cita en pantalla es en horario nocturno, justo al término del noticiero estelar Hechos Noche conducido por Javier Alatorre (22:30 hrs a 11:30 hrs). Además de la señal abierta de televisión, la emisión podrá seguirse a través de las plataformas digitales oficiales de Azteca Noticias.

#HechosAM | ¡TOLERANCIA CERO A LAS MENTIRAS!



Arranque de alto impacto. La primera emisión de 'Tolerancia Cero' llega esta noche y María Amparo Casar, @JorgeGCastaneda junto a @aguilarcamin cuestionaron el Informe de la presidenta Sheinbaum, señalando que contrasta con la… pic.twitter.com/DshgLsUlMk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 2, 2026

¿Quiénes participan en "Cero Tolerancia" y de qué trata la mesa de debate?

La mesa de análisis está integrada por figuras destacadas de la opinión pública nacional:



Manuel López San Martín: Conductor titular del espacio, encargado de coordinar el debate sobre la vorágine informativa. Además, es el titular de Hechos AM y una de las voces críticas más reconocidas hacia el gobierno oficialista.

Conductor titular del espacio, encargado de coordinar el debate sobre la vorágine informativa. Además, es el titular de Hechos AM y una de las voces críticas más reconocidas hacia el gobierno oficialista. Héctor Aguilar Camín: Historiador y analista político, quien destacó que la mesa traslada a la pantalla la "tertulia cuasi cotidiana de amigos hablando de la cosa pública".

Historiador y analista político, quien destacó que la mesa traslada a la pantalla la "tertulia cuasi cotidiana de amigos hablando de la cosa pública". María Amparo Casar: Politóloga y presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Politóloga y presidenta de Jorge Castañeda: Internacionalista y exsecretario de Relaciones Exteriores. Enfatizó que abordarán a fondo a los personajes políticos que gozan de impunidad en las entidades federativas.

El concepto central de Tolerancia Cero se enfoca en desmenuzar semanalmente la "vorágine informativa" del país. Con una línea editorial combativa e intolerante a la mentira, el ocultamiento y la manipulación del discurso gubernamental, en su episodio de estreno abordarán el análisis del informe presidencial, los casos de impunidad política en los estados y la evaluación del discurso oficialista frente a la realidad nacional.