¡Histórica investidura! Toma de posesión de Nasry Asfura, nuevo presidente de Honduras

Honduras vive una jornada histórica con la toma de posesión de Nasry Juan Asfura Zablah como nuevo presidente de la República, en una ceremonia marcada por la sobriedad, austeridad y enfoque institucional en el Congreso Nacional. En Fuerza Informativa Azteca te informamos acerca de cada detalle con cobertura especial de este magno evento para el continente.

Cabe decir que este acto protocolario se desarrolla sin grandes despliegues ceremoniales, priorizando el orden democrático y la formalidad constitucional. La ciudadanía sigue el evento mediante transmisiones especiales en plataformas digitales y pantallas instaladas en distintos puntos del país.