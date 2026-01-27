¡Histórica investidura! Toma de posesión de Nasry Asfura, nuevo presidente de Honduras
En Fuerza Informativa Azteca te informamos todos los detalles de la toma de posesión de Nasry Juan Asfura Zablah como nuevo presidente de Honduras.
Honduras vive una jornada histórica con la toma de posesión de Nasry Juan Asfura Zablah como nuevo presidente de la República, en una ceremonia marcada por la sobriedad, austeridad y enfoque institucional en el Congreso Nacional. En Fuerza Informativa Azteca te informamos acerca de cada detalle con cobertura especial de este magno evento para el continente.
Cabe decir que este acto protocolario se desarrolla sin grandes despliegues ceremoniales, priorizando el orden democrático y la formalidad constitucional. La ciudadanía sigue el evento mediante transmisiones especiales en plataformas digitales y pantallas instaladas en distintos puntos del país.
¡Histórica investidura! Toma de posesión de Nasry Asfura, nuevo presidente de Honduras
Descubre todos los detalles del "Altar Q"
¿Escuchaste hablas del “Altar Q”? Es el despacho presidencial de Honduras, escenario de las decisiones más importantes que marcan el rumbo de la nación latinoamericana.
Así es el "Altar Q", el despacho presidencial de Honduras, escenario de las decisiones más importantes que marcan el rumbo del país.

Diputados de "Libre" se concentran en sede del partido
Diputados de Libertad y Refundación (Libre) se concentran en la sede del partido, desde donde se trasladarán al Congreso Nacional de Honduras para asistir a la toma de posesión de Nasry Asfura.
Diputados de Libertad y Refundación (Libre) se concentran en la sede del partido, desde donde se trasladarán al Congreso Nacional para asistir a la toma de posesión de Nasry Asfura.

Operativos de seguridad en alrededores del Congreso Nacional
Autoridades policiales de Honduras informan que se llevan a cabo registros a peatones que transitan en los alrededores del Congreso Nacional de Honduras.
Autoridades policiales informan que se encuentran realizando registros a peatones que transitan en los alrededores del Congreso Nacional.

Anillos de seguridad en Casa Presidencial
Anillos de seguridad se encuentran resguardando Casa Presidencial, horas antes de que se lleve a cabo la toma de posesión del presidente electo, Nasry Asfura.
Anillos de seguridad se encuentran resguardando Casa Presidencial, este día en el que se llevará a cabo la toma de posesión del presidente electo, Nasry Asfura.
