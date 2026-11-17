La inconformidad entre trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrá un nuevo caos en Puebla.

Y es que, el movimiento anunció que los próximos 21 y 22 de noviembre realizará una Mega Marcha y una Asamblea Nacional.

La convocatoria forma parte de las protestas que trabajadores del Seguro Social han impulsado para exigir la destitución de su actual dirigente sindical, Rafael Olivos, y recuperar la representación de su organización.

¿De dónde saldrá y dónde terminará la Mega Marcha del IMSS?

De acuerdo con la información compartida por el movimiento de trabajadores, la movilización tendrá como punto de partida el Hospital General Regional No. 36 Carmen Serdán Alatriste, en Puebla.

Desde ese lugar, los participantes avanzarán hasta el Zócalo de la ciudad, donde está previsto que termine el recorrido.

Hasta el momento, la información proporcionada por los organizadores establece estos dos puntos como referencia de la movilización; no se han detallado horarios ni calles específicas del trayecto.

Trabajadores del IMSS acusan hostigamiento y persecución

Durante la quinta Mañanera de la Resistencia, Rafael Soto, enfermero y vocero del movimiento, respondió a los señalamientos sobre una supuesta división entre los trabajadores que participan en las protestas.

El representante sostuvo que la diversidad de pensamiento enriquece al movimiento y aseguró que sus integrantes comparten un objetivo, el cual es recuperar su sindicato.

También explicó que la participación en las movilizaciones ha disminuido debido a la persecución y el hostigamiento que, según denunció, enfrentan los trabajadores que se manifiestan.

En cuanto a las acciones para exigir un cambio en la dirigencia sindical, el movimiento informó que ha reunido alrededor de 120 mil firmas para solicitar la destitución de Rafael Olivos, actual líder sindical.

Trabajadores del @Tu_IMSS anuncian plantón en @SEGOB_mx



Durante la quinta #MañaneraDeLaResistencia, trabajadores del IMSS anunciaron que instalarán un plantón frente a Gobernación. También convocaron a una Mega Marcha y Asamblea Nacional el 21 y 22 de noviembre en Puebla.… pic.twitter.com/ZFzSGhJuBx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 17, 2026

Anuncian plantón afuera de la Secretaría de Gobernación

Además de la Mega Marcha en Puebla, los trabajadores del IMSS anunciaron que instalarán un plantón afuera de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación.

A esta acción se sumarán integrantes del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Senado de la República, quienes denunciaron presuntos actos de corrupción por parte del sindicato mayoritario del recinto legislativo.