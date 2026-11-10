Trabajadores del IMSS anuncian nueva marcha para el 21 y 22 de noviembre: este es el estado que se verá más afectado

La tensión laboral en el sector salud sigue escalando en el centro del país. Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, confirmaron la realización de una nueva marcha y asamblea nacional, fijada para los días 21 y 22 de noviembre.

Este es el estado que tendrá mayores afectaciones en vialidades debido a la movilización.

Anuncian marcha y asamblea del IMSS

Trabajadores del IMSS informaron que las próximas movilizaciones y su asamblea se llevarán a cabo en el estado de Puebla durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre.

Esta protesta surge en medio de inconformidades acumuladas por parte del personal activo y jubilado sobre las condiciones actuales en las unidades médicas del instituto.

🚨 Trabajadores del IMSS en Puebla denunciaron ante la Fiscalía estatal agresiones físicas durante el conflicto por el control de las instalaciones de la Sección 1 del sindicato del Seguro Social



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Denuncian agresiones físicas a trabajadores del IMSS

El conflicto escaló luego de que un grupo de trabajadores interpusiera una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Puebla.

La acción fue por las agresiones físicas realizadas durante la disputa por el control de las instalaciones de la Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, SNTSS, en dicha entidad.

Reclaman falta de transparencia en las acciones del IMSS

A pesar de la presentación de la estrategia institucional llamada “12 acciones en 120 días” para mejorar el servicio, los empleados manifestaron su descontento ante la falta de claridad.

Comentaron que no existe transparencia para conocer las mejoras reales en cada hospital ni cifras claras sobre la contratación de nuevos médicos especialistas.

Exigen corte de caja y acusan falta de respuestas

Durante sus movilizaciones, los inconformes adelantaron que el próximo 25 de febrero realizarán un corte de caja para fiscalizar el cumplimiento de las promesas oficiales.

Acusaron que hasta el momento no han recibido respuesta a dos documentos entregados previamente en la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República.

¡Trabajadores del #IMSS (@Tu_IMSS) llegan al #Zócalo de la CDMX!🚨📢



Tras movilizarse por las calles de la capital, los manifestantes se concentran frente a Palacio Nacional, donde buscan ser recibidos por las autoridades para presentar sus demandas



🎙️Diana Gómez (@Deidali) con… pic.twitter.com/PkizrDIUeK — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 10, 2026

¿Cuáles son las demandas principales del pliego petitorio de los trabajadores?

Entre los puntos que exige este sector se encuentran un aumento salarial del 10%, abasto suficiente de material y personal, un régimen de pensiones para todos, rechazo a las Afores, un presupuesto de salud de al menos el 7% del PIB, la eliminación de la ley mordaza y la destitución de Rafael Olivos, secretario general del SNTSS.