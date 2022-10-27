Tomás Zerón rechazó principio de oportunidad en caso Ayotzinapa

Tomás Zerón rechazó el principio de oportunidad en el caso Ayotzinapa, confirmó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, quien confirmó que hubo una reunión con la defensa legal del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

“Sostuvimos una reunión en la que se le ofreció abiertamente las garantías de que el criterio de oportunidad al que pudiera llegar con la autoridad judicial se cumpliría de manera puntual , no lo acepto es así de sencillo, y aunque ha habido todavía contacto con los abogados no se ha llegado a asumir este compromiso”, declaró Encinas durante la mañanera de hoy.

#EnLaMañanera | El subsecretario de Derechos Humanos, @A_Encinas_R se reunió con el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, para solicitarle información sobre el caso #Ayotzinapa y ofrecerle que se convirtiera en una especie de testigo protegido. pic.twitter.com/KWNbXaXqkW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2022

El principio de oportunidad es una figura jurídica que consiste en que el Ministerio Público se abstenga de ejercer acción penal en contra de una persona, siempre que se haya reparado o los daños causados a la víctima.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que Tomás Zerón es el segundo en el informe del caso Ayotzinapa, después de Murillo Karam, quien aceptó ser autor de la verdad histórica y que el gobierno de Israel colabora para la extradición de Zerón.

“Se está haciendo todo el trámite con el gobierno de Israel a partir de incluso que envié una carta al ministro, han estado ayudando para eso. Vamos a seguir insistiendo porque él es segundo de los responsables de acuerdo al informe, el primer responsable además aceptado por él es el procurador Murillo Karam y el segundo lugar este señor Tomás Zerón”, declaró AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente López Obrador reiteró que su gobierno si podrá esclarecer el caso #Ayotzinapa pic.twitter.com/yQSp6qIspm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2022

AMLO acusa que se buscó "dinamitar" investigación caso Ayotzonapa

Encinas aseguró que se seguirá con las labores de búsqueda del paradero de los 43 normalistas del caso Ayotzinapa y confió en que las investigaciones continuarán con la llegada del nuevo fiscal Rosendo Gomez, quien fue respaldado por el Presidente, al igual que Alejandro Encinas.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ respaldó a su subsecretario @A_Encinas_R y defendió su informe sobre el caso de los desaparecidos de #Ayotzinapa pic.twitter.com/0dZ5iileDs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2022

AMLO aseguró que continúa con el compromiso de conocer la verdad del caso Ayotzinapa no solo con los deudos, sino también con el país y acusó a intereses de querer “dinamitar” la investigación para evitar ir con los responsables detrás de las desaparición de los 43 normalistas.

“Nunca imaginaron que íbamos a llegar donde hemos llegado, pensaron que iba a haber impunidad. Si hubiese ganado Meade, Anaya, hubiesen dado carpetazo al asunto, no estaríamos en lo que estamos, tenemos un compromiso con los padres, mexicanos y la justicia”, declaró AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ acusó a la Fiscalía General de la República de intento para evitar continuar con investigaciones de caso #Ayotzinapa pic.twitter.com/LYofOeV23w — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2022

AMLO pidió ayuda a EU en caso Aytozinapa

El Presidente aseguró que le pidió colaboración a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para que enviara expedientes ligados a caso Aytozinapa.

"Le pedí que nos ayudara con unos expedientes, una investigación de detenidos en Chicago que hablan del caso de Ayotzinapa, nos mandaron toda la información y se está utilizando para el esclaremiento", reveló López Obrador.