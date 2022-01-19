Imágenes del antes y después de la erupción del volcán de Tonga

La erupción del volcán submarino Huna-Tonga-Hunga-Ha’apai marcó un antes y un después para Tonga, y una serie de imágenes vía satélite muestran la devastación en el archipiélago del Pacífico.

Tonga quedó prácticamente incomunicado del resto del mundo debido a la erupción del volcán y posterior tsunami que arrasó con todas las construcciones a su paso.

Además, el gobierno del país confirmó la muerte de tres personas y numerosos heridos que dejó el fenómeno natural ocurrido el pasado 15 de enero, que además orilló a las autoridades a evacuar al menos tres de las 170 islas.

As the clouds clear, ashfall from the Hunga Tonga-Hunga Ha'apai volcano is visible on Tongatapu. Captured by a Planet SkySat. pic.twitter.com/ISRl5LCdVX — Planet (@planet) January 18, 2022

El gobierno dijo que evacúan las islas de Atata, Mango y Nomuka, ya que los suministros de agua potable escasean en Tonga debido a que el país quedó sumamente paralizado por las cenizas del volcán.

La columna de humo y ceniza tras la erupción se elevó unos 30 mil 480 metros, mientras que las olas del tsunami se levantaron hasta 15 metros en las costas de Tonga.

Las imágenes vía satélite muestran como una gruesa capa de cenizas cubre las islas, y aunque el aeropuerto principal del archipiélago no sufrió daños, la caída de cenizas complica las operaciones de rescate, dificultando los esfuerzos internacionales por entrar a la isla.

Desaparece el volcán de Tonga tras la erupción

El volcán Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, que se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, casi desapareció después de la erupción, según muestran las imágenes satelitales, donde se pueden apreciar apenas dos porciones de tierra sobre el nivel del mar. Sin embargo, las dos porciones de tierra que se visualizan eran mucho más grandes antes.

Los científicos consideran que la erupción podría provocar daños extendidos a los arrecifes de coral, las costas y las zonas de pesca de la región, además de provocar lluvia ácida.

El gobierno de Tonga también confirmó tres muertos y numerosas personas heridas a causa de la erupción del volcán submarino.

