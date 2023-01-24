Conoce el Top 10 de las mejores universidades del mundo 2023

La clasificación (2023) de las mejores universidades del mundo, incluye mil 799 universidades en 104 países y regiones, lo que las convierte en las clasificaciones universitarias más grandes y diversas efectuadas hasta la fecha. En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el Top 10 de las mejores universidades del mundo, 2023, según Times Higher Education.

Para este Top 10, la tabla se basa en 13 indicadores de desempeño que han sido cuidadosamente calibrados y que miden el desempeño de una institución en cuatro áreas: La enseñanza, la investigación, su transferencia de conocimiento y su perspectiva internacional.

Para la clasificación de este año, Times Higher Education analizó más de 121 millones de citas en más de 15.5 millones de publicaciones de investigación, además de que incluyó respuestas a encuestas de 40 mil académicos de todo el mundo. En general, se recopilaron más de 680 mil puntos de datos de más de do mil 500 instituciones que enviaron datos y así determinar el Top 10 de cuáles son las mejores universidades del mundo.

Con la confianza de estudiantes, profesores, gobiernos y expertos del sector en todo el mundo, la clasificación de este 2023, revela cómo está cambiando el panorama mundial respecto la educación de nivel superior.

Ranking Mundial de las mejores universidades del mundo en 2023

1.- Oxford

2.- Harvard

3.- Cambridge

4.- Stanford

5.- MIT (Massachusetts Institute of Technology)

6.- Instituto de Tecnología de California

7.- Princeton

8.- Universidad de California, Berkeley

9.- Universidad de Yale

10.-Colegio Imperial de Londres

NEW: Oxford researchers have helped develop a miniature robot capable of leaping more than 40 times its body length - equivalent to a human jumping up to the 20th floor of a building.



The robot is inspired by jumping insects. 🪳🤖 pic.twitter.com/2nurOfjbKJ — University of Oxford (@UniofOxford) January 24, 2023

Oxford encabeza ranking 2023 de las mejores universidades del mundo

Por séptimo año consecutivo, la Universidad de Oxford encabeza el ranking, seguida por la Universidad de Harvard que permanece en segundo lugar, sin embargo la Universidad de Cambridge pasó del quinto lugar el año pasado al tercero en este 2023.

Harvard encabeza el pilar de enseñanza, mientras que Oxford lidera el pilar de la investigación. Cabe destacar que en la cima del pilar de perspectiva internacional se encuentra la Universidad de Ciencia y Tecnología de Macao.

Best Universities in the World, 2023



1.🇬🇧 Oxford

2.🇺🇸 Harvard

=3.🇬🇧 Cambridge

=3.🇺🇸 Stanford

5.🇺🇸 MIT

6.🇺🇸 California Institute of Technology

7.🇺🇸 Princeton

8.🇺🇸 University of California, Berkeley

9.🇺🇸 Yale University

10.🇬🇧 Imperial College London



(Times Higher Education) — جماعت اسلامی پاکستان (@voiceOFyouth999) January 24, 2023

Times Higher Education (THE)

La Times Higher Education (THE), anteriormente "Times Higher Education Supplement", es una revista semanal con sede en Londres, que informa específicamente sobre noticias y asuntos relacionados con la educación. En el Reino Unido, es la principal publicación en el campo de la educación de nivel superior.

¿Qué hace Times Higher Education?

THE (Times Higher Education) ha estado proporcionando datos de rendimiento confiables sobre las mejores universidades para estudiantes y sus familias, académicos, líderes universitarios, gobiernos e industria, desde el año 2004.

