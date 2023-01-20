¿Por qué la Iglesia de Inglaterra ofrece disculpas a personas LGBTQI+?

Obispos de la Iglesia de Inglaterra han ofrecido disculpas para las personas LGBTQI+, debido al rechazo y la hostilidad a los que se han enfrentado. "No les hemos amado como Dios les ama, y eso está profundamente mal".

En una carta abierta al público, los obispos de la Iglesia de Inglaterra agregaron que: "Afirmamos, pública e inequívocamente, que las personas LGBTQI+ son bienvenidas y valoradas: todos somos hijos de Dios".

Cabe señalar que la disculpa se produce a pocos días después de que la Iglesia de Inglaterra presentara propuestas elaboradas por los obispos que mostraron que se negaría a permitir que las parejas del mismo sexo se casen en sus iglesias, aunque afirmaba que los sacerdotes podían bendecirlas en sus templos.

El arzobispo de Canterbury, ciudad del sureste de Inglaterra y a unos 70 km de Londres, reconoció que el cuerpo religioso sigue estando "muy dividido" acerca del asunto. "Las ocasiones en las que han recibido una respuesta hostil y homófoba en nuestras iglesias son vergonzosas y por ello nos arrepentimos", agregaron los obispos en el escrito.

Cabe recordar que la Iglesia de Inglaterra, central de una de las instituciones cristianas más antiguas del mundo, la comunión anglicana, mantuvo en las propuestas su enseñanza acerca de que el matrimonio es entre "un hombre y una mujer".

El matrimonio homosexual se legalizó en Reino Unido en el año 2013. La Iglesia de Inglaterra, central de una de las instituciones cristianas más antiguas del mundo, ha ofrecido disculpas por el rechazo y la hostilidad a los que las personas LGBTQI+ se han enfrentado.

Bishops are proposing prayers of thanksgiving, dedication and blessing for same-sex couples.



Read more about the proposals being presented to @synod next month at https://t.co/Tc9vGDWzo6. — The Church of England (@churchofengland) January 18, 2023

30 años de Stonewall, una ONG "LGBT+" que lucha por la igualdad

Un portavoz de Stonewall, grupo de presión de homosexuales y transexuales, ha señalado que la Iglesia de Inglaterra "una vez más" se quedó corta a la hora de ser inclusiva y solidaria con los cristianos LGBTQ+.

En un correo electrónico dirigido a la agencia Reuters, el portavoz de Stonewall ha señalado que: "Una disculpa sólo llega hasta cierto punto cuando tantos cristianos LGBTQ+ se han enfrentado a la hostilidad y la discriminación por lo que son".