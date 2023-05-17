Un estudio de neurociencia nos revela el Top 5 de las canciones más felices de la historia

Gracias a un estudio de la neurociencia, disciplina científica que estudia el sistema nervioso que está compuesto por el cerebro, la médula espinal, además de las neuronas en todo el cuerpo, se ha revelado cuáles son las canciones más felices de la hostoria.

Entre sus ramas de estudio, algunos científicos trabajan en entender los efectos que tiene la música en el ser humano. Jacob Jolif, doctor neurocientífico de los Países Bajos, ha asegurado que encontró una "fórmula" para poder entender y explicar cómo es que la música y en este caso una canción, puede generar felicidad en los seres humanos.

Este neurocientífico de la Universidad de Groninga, efectuó una amplia encuesta en la que le solicitó a cada uno de los participantes que además de manifestar sus preferencias musicales, mencionaran aquellas canciones que mejoraban su estado de ánimo.

A partir de estos datos, el doctor Jacob Jolif, fue que elaboró una fórmula que sigue un patrón en donde se combina tanto a las letras de las canciones, como su tiempo y la clave.

Gracias al resultado se su investigación, el doctor Jolif pudo publicar su estudio y con esto se dio paso a una lista de las canciones más alegres del Mundo. En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el Top 5 de las canciones más felices de la historia.

Queen, la banda británica de rock formada en 1970 en Londres, encabeza la lista y no solo eso, tiene un par de canciones.

Top 5 de las canciones más felices del mundo

1.- "Don’t stop me now" de Queen

"Don’t stop me now" es una de las canciones más conocidas de la banda británica integrada por el cantante y pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon. Esta "rola" es considerada como una de las canciones más alegres de la historia de la música.

2. "Dancing Queen" de Abba

Aunque ocupa el segundo puesto, no sorprende que "Dancing Queen" de Abba, sea considerada en el Top 5 de las canciones más alegres en la historia.

3.- "Good Vibrations" de The Beach Boys

The Beach Boys, la banda de rock formada en la ciudad de Hawthorne en Los Ángeles en 1961, se ha logrado meter en el Top 5 de las canciones más alegres en la historia con sus "Good Vibrations".

4.-"Uptown Girl" de Billy Joel

Billy Joel y su rola "Uptown Girl" ocupan el nada despreciable cuarto puesto en este Top 5 de las canciones más alegres en la historia. Esta "rolita" trata de un joven que se enamora de una chica que aún no sale de su burbuja, pero lo más destacado de esta es su ritmo "pegajoso".

5.- "Eye of the Tiger", de Survivor

"Eye of the Tiger", es una canción de Survivor que ha trascendido las fronteras, gracias a su intenso y motivador ritmo. Esta rola que ocupa el Top 5 de las canciones más alegres en la historia, ha sido utilizada en películas como las de Rocky Balboa y por ende hasta se utiliza en contextos deportivos para motivar a las personas.