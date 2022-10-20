Subastarán último auto de Freddie Mercury para ayudar a Ucrania

La casa de subastas Sotheby’s pondrán a la venta el último auto de Freddie Mercury, líder de la banda Queen; se trata de un lujoso Rolls Royce Silver Shadow de 1974. Todo lo que se recaude será donado para apoyar a Ucrania.

Se espera que la subasta del último auto de Freddie Mercury empiece en 300 libras, equivalente a 676 mil pesos mexicanos y que su precio vaya aumentando debido al valor del auto.

No obstante, la casa de subastas advirtió a los compradores que el Rolls Royce lleva mucho tiempo guardado, por lo que se le realizará una revisión mecánica antes de que sea comprado.

Freddie Mercury's personal 1974 Rolls-Royce Silver Shadow will cross the block at RM Sotheby's London on November 5, 2022. All proceeds from the car will benefit the Superhumans of Ukraine charity. https://t.co/GOZ2VSBJ5V pic.twitter.com/sUCf2u6gSK — RM Sotheby's (@rmsothebys) October 12, 2022

"Todas las ganancias de la venta de este lote se destinarán a Superhumans Center, una organización benéfica establecida para brindar ayuda en Ucrania”, compartieron los organizadores de la subasta a través de un comunicado.

¿Cuándo se subastará el último auto de Freddie Mercury?

La casa de subastas Sotheby’s informó que la puja se realizará el próximo 5 de noviembre en el edificio de la Marlborough House de Londres, Inglaterra.

¿Cuál es la historia del Rolls Royce de Freddie Mercury?

El Rolls Royce fue adquirido por la compañía de Freddie Mercury, Goose Productions Ltd, en 1979. Y aunque es poco probable que el vocalista de Queen manejara el auto debido a que no tenía licencia, se cree que fue su transporte personal conducido por un chofer.

Tras el fallecimiento de Freddie Mercury en noviembre de 1991, el último auto del cantante fue adquirido por su hermana Kashmira Cooke, quien disfrutó del vehículo hasta el 2013, cuando fue subastado por primera vez.

Cabe recordar que los integrantes de Queen mostraron su pasión por los autos con el tema “I'm In Love With My Car", canción que apareció en el álbum de la banda de 1975 “A Night at the Opera”. Fue escrita y cantada por el baterista, Roger Taylor.

