Emiten alerta de huracán: Tormenta tropical “Edouard” amenaza con tocar tierra; trayectoria EN VIVO

¡Las alertas se encendieron! La tormenta tropical “Edouard” se formó la noche del 31 de agosto en el norte del golfo de México, a 670 kilómetros al noreste de Barra el Mezquital, Tamaulipas. Debido a su fuerza, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) prevé que se intensifique a categoría de huracán antes de tocar tierra entre los estados de Texas y Louisiana, Estados Unidos.

🌀El centro de la #TormentaTropical #Edouard se localiza a 670 km al noreste de Barra el Mezquital, #Tamaulipas.



🌀Debido a su distancia no representa peligro para #México. pic.twitter.com/liTvJOY1qZ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 1, 2026

De acuerdo a los pronósticos meteorológicos, se espera que llegue a la costa del Golfo este martes 1 de septiembre, y posteriormente avance tierra adentro sobre el sureste de Texas.

Trayectoria EN VIVO de la tormenta tropical “Edouard”; ¿afectará a México?

Conagua informó que el ciclón se localiza a 195 kilómetros al sureste de Cameron, Louisiana y a 670 km al noroeste de Tamaulipas, por lo que no representa ningún riesgo para México.

La tormenta tropical presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, además de rachas de 85 km/h, por lo que el Centro Nacional de Huracanes alertó por marejada, riesgo de inundaciones, así como una alerta de huracán en Estados Unidos.

De igual forma se advirtió que las fuertes lluvias podrían afectar partes de la costa superior de Texas hasta el extremo suroeste de Louisiana este martes y el miércoles, a medida que “Edouard” se adentre.