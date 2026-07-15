Se forma tormenta tropical “Elida” en el Pacífico: Se ubica a 910 km de Cabo San Lucas y esta es su trayectoria

La depresión tropical Cinco-E se intensificó y dio origen a la tormenta tropical "Elida" en el océano Pacífico.

Según el reporte de las 03:00 horas de este miércoles 15 de julio de 2026 de la Comisión Nacional de Agua, Conagua, el centro del ciclón se localiza a 910 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Tormenta tropical "Elida" incrementa su velocidad

La depresión tropical Cinco-E incrementó la velocidad de sus vientos y se convirtió en la tormenta tropical "Elida".

Este ciclón registra vientos de 65 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 85 kilómetros por hora, avanzando sobre el agua.

¿Dónde está exactamente "Elida"?

Según el último reporte oficial, el ojo de la tormenta tropical está en Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

Por encontrarse en este punto tan alejado de la península, el sistema se mueve sobre mar abierto sin causar efectos en las playas.

¿Se puede convertir en huracán?

La Conagua pronostica que Elida seguirá tomando fuerza con el paso de los días. Para el próximo viernes 17 de julio por la madrugada, se prevé que alcance la categoría 1 de huracán a mil 230 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro.

Horas más tarde, el mediodía de ese mismo viernes, el sistema podría intensificarse a huracán de categoría 2 con vientos de hasta 195 kilómetros por hora.

La #DepresiónTropical Cinco-E se intensificó a #TormentaTropical #Elida en el océano #Pacífico. Se localiza a 910 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. No representa peligro para costas nacionales. Detalles, en el gráfico.⬇️ pic.twitter.com/7d6XzgzD9t — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 15, 2026

Efectos de la tormenta tropical "Elida"

Afortunadamente para los habitantes de Baja California Sur y el resto de los estados de esa zona, la tormenta tropical "Elida" no genera ningún efecto directo, oleaje elevado ni lluvias en territorio nacional, aún.

Debido a que su ruta se mantiene alejada del mapa de México, el Servicio Meteorológico Nacional no ha emitido recomendaciones especiales ni alertas para la navegación costera.

La Conagua comentó que el próximo reporte con información actualizada de dicho fenómeno natural se realizará a las 9:15 de la mañana o antes, si es que hay información relevante respecto a la tormenta tropical.

Si es que su trayectoria sigue de la misma manera y los pronósticos son correctos, tras convertirse en huracán categoría 2 el 17 de julio, se espera que el 20 de julio este baje de categoría a tormenta tropical.