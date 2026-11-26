El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos estuvo marcado por complicaciones meteorológicas, donde las tormentas alteraron los planes de miles de viajeros y provocaron interrupciones en el suministro eléctrico.

Los fenómenos, que incluyeron fuertes vientos, lluvias intensas, inundaciones y nevadas, también llevaron a las autoridades a declarar emergencias en algunos estados y modificar actividades tradicionales de la festividad.

Más de 400 vuelos cancelados en EU

El transporte aéreo fue otro de los sectores con mayores afectaciones, pues hasta el mediodía del jueves se habían registrado 420 vuelos cancelados y mil 960 con retrasos en operaciones de llegada y salida.

A las complicaciones en los aeropuertos se sumaron los cortes de electricidad, pues se contabilizaron cerca de 840 mil clientes sin servicio, principalmente en los estados de Virginia, Misuri, Maryland, Pensilvania y Carolina del Norte.

Seguirán las lluvias en EU

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió sobre el desarrollo de estos fenómenos y anticipó que sus efectos se extenderían por distintas regiones del territorio estadounidense.

Para la costa este pronosticó que una fuerte tormenta costera provocará vientos intensos, lluvias torrenciales e inundaciones costeras de gran magnitud.

DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS BAJO EL AGUA



🇺🇸🚨 La marea alta del Día de Acción de Gracias envió agua de inundación corriendo por la Avenida Bay en Ocean City, Nueva Jersey, EE.UU.



Para las 11 a.m. aproximadamente 563,000 clientes de servicios públicos de EE.UU. estaban sin… pic.twitter.com/LWm3vaaxbB — News On Demand (@OnDemand_News) November 26, 2026

En los estados fronterizos con México como Arizona, Nuevo México y Texas, el organismo emitió alertas de heladas y previó tormentas eléctricas capaces de generar lluvia intensa.

Las condiciones meteorológicas coincidieron con uno de los periodos de mayor movilidad del año.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que el martes se registraron 52 mil vuelos, la cifra más alta en 16 años.

A través de X, el funcionario señaló que el promedio de demora fue de 32.4 minutos y explicó que el clima provocó la mitad de las afectaciones, mientras que una cuarta parte estuvo relacionada con el elevado número de vuelos.