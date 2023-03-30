Día de la Torre Eiffel: Hoy está de fiesta por su cumpleaños número 134

La Torre Eiffel es de las obras arquitectónicas favoritas de miles de personas alrededor del mundo, ya sea por lo que representa, su historia, o la belleza que transmite al situarse en París, donde la "Dama de Hierro" ha sido testigo de innumerables historias de amor, pero cuidado que podrían multarte por publicar una foto en la Torre Eiffel.

¿Cuándo se inauguró la Torre Eiffel?

Por la Feria Mundial de la Exposición Universal, para conmemorar la Revolución Francesa, Gustave Eiffel diseñó esta torre y después de 2 años, 2 meses y 5 días de construcción, el exterior de dicha estructura se terminó el 31 de marzo de 1889; Eiffel la inauguró ese mismo día, desplegando una gran bandera francesa en la cima, convirtiéndose en el Día de la Torre Eiffel.

¿Cuánto mide la Torre Eiffel?

Émile Nouguier y Maurice Koechlin ingenieros de la Torre Eiffel tuvieron la idea de una torre muy alta con 4 columnas separadas en la base para unirse en la parte superior, conectadas entre sí por vigas metálicas en intervalos regulares. Alcanzando los 324 metros en su inicio, después del 2022, dio un estirón a 6 metros más con la instalación de una antena de radio digital.

Centenario de la muerte de Gustave Eiffel

Este 2023, además de conmemorar el 134 aniversario de la Torre Eiffel, se cumplen 100 años del fallecimiento del creador de la "Dama de Hierro", y se le rendirá homenaje con la exposición patrocinada por la Unesco "Eiffel, toujours plus haut!” (Eiffel, ¡cada vez más alto!) ilustrando los retos de la construcción de la Torre Eiffel además de experiencias inmersivas 360.

¿A qué hora se enciende y centellea la Torre Eiffel?

La característica iluminación dorada se enciende automáticamente cada noche con sus sensores de luz, al pronto caer la noche hasta las 23:45 horas y en diferentes festividades y conmemoraciones del mundo, la Torre muestra su apoyo al cambiar los colores de su iluminación. Cuenta con 352 proyectores y 4 reflectores giratorios en la punta que para llegar hay que subir 1,662 escalones.

The Eiffel Tower is lit up in the national blue-and-yellow colours of Ukraine, to mark the first anniversary of Russia’s invasion of Ukraine, in Paris, France, February 23, 2023. REUTERS/Sarah Meyssonnier|SARAH MEYSSONNIER/REUTERS

¿Por qué se ilumina la Torre Eiffel?

La "Dama de Hierro" se ha caracterizado por sus vistosa iluminación, pero más allá del motivo estético, es una de las principales fuentes de iluminación para las zonas cercanas, apoyando a la seguridad, es todo un espectáculo verla de noche, sin embargo, la iluminación de la Torre está protegida por derechos de autor y se necesita un permiso para que la fotografía se pueda publicar en redes sociales, o cualquier otro medio con fines comerciales.

A man sells miniatures of the Eiffel Tower to tourists in Paris, France, March 27, 2023. REUTERS/Nacho Doce|NACHO DOCE/REUTERS

¡Feliz cumpleaños a este magnífico monumento! Símbolo representativo de París, uno de los destinos más visitados con casi 7 millones de visitantes al año, acompañante del mundo a lo largo de la historia y Patrimonio Mundial de la Unesco.