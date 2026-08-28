Sigue los pasos de Juan Gabriel: Crean mapa con 10 sitios que inmortalizó “El Divo de Juárez” en la CDMX

Amor eterno, eso es lo que dejó Juan Gabriel en sus canciones y, al cumplirse 10 años de su partida, el legado de “El divo de Juárez” se mantiene presente, tanto que es posible recorrer los mismos pasos que él dio en la Ciudad de México (CDMX) gracias a un tour creado en una aplicación de mapas.

“Algún día me tengo que ir (...) no se les olvide que yo soy un artista y nada más hay un Juan Gabriel”.

Alberto Aguilera Valadéz murió el 28 de agosto de 2016 y años antes, durante un concierto, reveló que se estaban grabando imágenes para recordarlo cuando él partiera.

Ya pasaron 10 años desde que falleció, pero sus canciones, su historia y logros siguen vivos. Para conocer de cerca las etapas que marcaron su rumbo en la CDMX, la aplicación Apple Maps compartió 10 sitios profundamente ligados al cantautor.

¿Cuántas veces estuvo Juan Gabriel en Bellas Artes?

La primera parada del tour inspirado en Juan Gabriel es el “palacio de mármol”, recinto donde se presentó en tres ocasiones:



Mayo de 1990: Lo acompañó la Orquesta Sinfónica Nacional.

Agosto de 1997: Celebró sus 25 años de carrera artística.

Agosto de 2013: Con un concierto festejó 40 años de trayectoria.

Al morir, sus cenizas se exhibieron en el Palacio de Bellas Artes, lo que convocó a unas 700 mil personas para darle el último adiós al autor de “Querida”.

Juan Gabriel tiene su propia estatua en la Plaza Garibaldi

La música tradicional mexicana tiene uno de sus recintos más famosos en la CDMX y es Garibaldi, donde se instaló una estatua en agosto de 2016, cuando el artista falleció.

¿Cómo se llama la cárcel donde estuvo Juan Gabriel?

En 1969, el cantante fue condenado por robo y estuvo 18 meses en el Palacio Negro de Lecumberri, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, que pasó de ser una cárcel a sede del Archivo General de la Nación.

Mientras estuvo en prisión, Juan Gabriel escribió varias canciones que llegaron hasta la cantante Queta Jiménez, “La Prieta Linda”, que lo ayudó a salir y también, a impulsar su carrera.

Entre los 10 sitios del mapa por los que pasó Juan Gabriel en la CDMX es indispensable mencionar los que formaron parte de sus inicios, esos que actualmente son de los más visitados por turistas mexicanos y extranjeros.

Alameda Central

Antes de alcanzar la fama mundial, el cantautor tuvo una vida marcada por carencias, lo que incluso significó que durmiera en este parque.

Auditorio Nacional

“El Divo de Juárez” tuvo una histórica presentación el 10 de mayo de 2016, el concierto duró seis horas y 15 minutos.

Zócalo

El corazón de la CDMX latió al ritmo del “Noa Noa” el 1 de enero del 2000, cuando Juan Gabriel se presentó para recibir al nuevo milenio, ante más de 350 mil personas.

Tenampa

Se trata de una cantina donde la música de los mariachis retumba y que es visitada por turistas porque alberga el mural dedicado al Divo.

Teatro Blanquita

En la misma zona centro hay otro lugar donde cantó Juan Gabriel, él se presentó en el Blanquita cuando su carrera apenas iniciaba, en la década de 1970.

Bosque de Chapultepec

En este gran espacio verde de la CDMX hay un sitio llamado Paseo de los Compositores, donde se instaló una estatua de Juan Gabriel, como reconocimiento a su exitosa carrera.

Ángel de la Independencia

En octubre de 2025, cuando se estrenó un documental dedicado al artista, se exhibieron en este monumento varias fotografías de su archivo personal.

