La mañana de este viernes 6, un trabajador perdió la vida en una construcción dentro de la alcaldía Benito Juárez luego de caer desde una altura aproximada de tres pisos. El accidente ocurrió en una obra ubicada en el cruce de las calles Laura y Carmen, en la colonia Nativitas. El desplome desde ese tercer nivel provocó la muerte del hombre y movilizó a las autoridades locales, debido a las circunstancias tan particulares en las que concluyó el accidente.

Perdió el equilibrio y cayó en la casa de al lado

Las primeras versiones en el lugar indican que el hombre realizaba sus tareas habituales en la parte superior del inmueble cuando, presuntamente, perdió el equilibrio. Sin nada que frenara su caída desde ese tercer nivel, el trabajador salió del perímetro de la obra y terminó dentro de la vivienda contigua. El fuerte impacto en la propiedad ajena movilizó de inmediato a las unidades de emergencia.

Una ambulancia perteneciente a Protección Civil acudió al cruce de Carmen y Laura para atender el reporte. Al ingresar al domicilio vecino para revisar al sujeto de entre 30 y 35 años, los paramédicos determinaron la ausencia de signos vitales, por lo que ya nada pudieron hacer para salvarle la vida en el lugar.

Suspenden las labores en Nativitas e inician carpeta de investigación

Tras confirmarse la muerte, elementos de la policía capitalina y personal de Protección Civil acordonaron la escena y aseguraron el inmueble. Las autoridades colocaron sellos de zona de riesgo en la construcción para impedir que los demás empleados continuaran con las obras mientras avanzan las indagatorias en el sitio.

El resguardo policial abrió paso a la llegada de los peritos de la Fiscalía capitalina, quienes se encargan de retirar el cuerpo de la casa contigua e iniciar la carpeta de investigación. Con estos peritajes, las autoridades buscan esclarecer a ciencia cierta qué ocasionó que el trabajador perdiera el equilibrio desde la parte más alta de la estructura.