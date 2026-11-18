El lanzamiento del tan esperado Grand Theft Auto VI ya comienza a tener repercusiones más allá de la industria de los videojuegos.

La expectativa por el nuevo título de Rockstar Games ha provocado un incremento en las solicitudes de permisos entre los trabajadores de todo el mundo, al grado de que una empresa decidió dar un día de descanso a todos sus empleados.

¿Qué empresa dio el día libre a sus empleados para jugar GTA VI?

Logitech decidió otorgar un día de descanso a sus aproximadamente 7 mil empleados para que puedan disfrutar de GTA VI en su día de estreno.

“Es hora de dejar atrás el estereotipo de que los videojuegos son una pérdida de tiempo. Como empresa que diseña productos para el trabajo y el ocio, vemos a diario cómo la dedicación a un ámbito contribuye al rendimiento en el otro”, dijo Hanneke Faber, directora ejecutiva de Logitech.

Every Logitech employee is getting a day off to play games. It’s called Game Day and it’s officially on the calendar.



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Además, la empresa pretende que el beneficio no se limite al estreno de GTA VI, pues se presentó el programa “Logi Game Day”, mediante el cual los trabajadores podrán elegir una fecha para ausentarse de sus actividades laborales y dedicarla a jugar el videojuego que prefieran.

¿A qué hora se podrá jugar GTA VI en México?

El estreno de GTA VI está programado para la media noche del jueves 19 de noviembre en todos los países del mundo, pero algunos usuarios podrán jugar antes.

Y es que todo dependerá de su huso horario, pues en ciertas naciones se llega antes a las 12 de la noche que en otras.

Los países con los husos horarios más adelantados serán los primeros en desbloquear el videojuego. Por ejemplo, Nueva Zelanda y Australia tendrán acceso antes que los otros continentes.