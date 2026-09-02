¡Nueva oportunidad legal para mexicanos! Convocatoria de trabajo en el campo de Estados Unidos con pocos requisitos

¿Buscas trabajo agrícola en Estados Unidos? El Servicio Nacional de Empleo (SNE) abrirá nuevas jornadas de reclutamiento para mexicanos con experiencia en actividades del campo que quieran acceder a vacantes temporales de manera legal.

¿Cómo pueden los mexicanos postularse a esta vacante de empleo en Estados Unidos?

La oportunidad está dirigida a trabajadores que puedan desempeñarse en el cultivo y cosecha de tomate; el proceso de registro está disponible en línea para mexicanos de todo el país, por lo que no es necesario vivir en una entidad específica para comenzar con la solicitud.

Sin embargo, el SNE realizará jornadas de reclutamiento presencial en San Luis Potosí el 22 de septiembre y un día después en Puebla; quienes cumplan con el perfil podrán iniciar su proceso desde cualquier estado y, de ser convocados, acudir a estas citas para continuar con el reclutamiento.

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¿Cuáles son los requisitos y cómo participar para la vacante?

La convocatoria está dirigida a mexicanos con experiencia en labores del campo que busquen una oportunidad de empleo temporal y legal en Estados Unidos; el requisito académico es contar, como mínimo, con estudios de primaria, además de acreditar un año de experiencia en actividades agrícolas.

El perfil solicitado está relacionado principalmente con el cultivo y cosecha de tomate; también se consideran conocimientos para limpiar parcelas, colocar y retirar estacas, instalar plástico para los cultivos, clasificar distintas variedades de tomate y utilizar herramientas propias de estas labores.

Más allá de la experiencia, los candidatos deberán demostrar capacidad para trabajar en equipo, comunicarse adecuadamente, mantener el compromiso con sus actividades y desempeñarse con iniciativa y orientación a resultados.

Así pueden participar en el proceso de reclutamiento

Quienes cumplan con el perfil deberán realizar su postulación antes del 25 de septiembre en la oficina del Servicio Nacional de Empleo (SNE) de su localidad; posteriormente, la jornada de vinculación laboral se llevará a cabo de manera presencial el 22 de septiembre en San Luis Potosí.

Un día después, el proceso de reclutamiento también llegará a Puebla, donde se realizará una segunda jornada presencial el 23 de septiembre. De esta manera, los interesados tendrán dos puntos de atención para continuar con el proceso, de acuerdo con la convocatoria.

¿Buscas trabajo? Mexicanos pueden aplicar a vacantes para trabajar legalmente en Estados Unidos; conoce el calendario de reclutamiento disponible en agosto.|Pexels

¿Cuánto pagan por este trabajo en Estados Unidos?