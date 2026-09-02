  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

Se incendia auto en la Chamapa-Lechería cerca de la caseta La Venta: colapso vial rumbo a Toluca

Si sales de la CDMX y viajas por cualquiera de las carreteras esto te importa, pues traemos para ti los bloqueos, accidentes o cualquier percance en autopistas.

Tráfico y bloqueos en la autopista
Todo lo que sucede en las carreteras de México: bloqueos y accidentes.|GN

Escrito por: Ollinka Méndez

¿Sales de la CDMX hoy y usas las carreteras de México este miércoles 2 de septiembre 2026? Consulta el minuto a minuto de todo lo que sucede en las autopistas.

En Azteca Noticias te dejamos el reporte EN VIVO para que llegues a tu destino en el menor tiempo posible.

Bloqueos y tráfico en la México-Toluca hoy EN VIVO: ¿Qué pasa en la autopista este 2 de septiembre 2026?

Caos vehicular en la autopista Chamapa-Lechería

Un vehículo envuelto en llamas sobre la autopista Chamapa-Lechería, poco antes de llegar a la caseta de La Venta, generó un fuerte asentamiento vehicular y complicaciones a la circulación con dirección a Toluca.

Servicios de emergencia laboran en el sitio para sofocar el fuego y retirar la unidad, por lo que se recomienda extremar precauciones o buscar rutas alternas.

Accidene en la carretera Actopan-Ixmiquilpan

La circulación quedó completamente liberada en la carretera Actopan-Ixmiquilpan, cerca del kilómetro 76+200, a la altura de la comunidad de Yolotepec, Hidalgo. Tras la atención del accidente registrado en la zona, el paso de vehículos se mantiene fluido, por lo que las autoridades llaman a conducir con precaución.

Tags relacionados
Carreteras en México Accidentes en México