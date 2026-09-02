Se incendia auto en la Chamapa-Lechería cerca de la caseta La Venta: colapso vial rumbo a Toluca
Si sales de la CDMX y viajas por cualquiera de las carreteras esto te importa, pues traemos para ti los bloqueos, accidentes o cualquier percance en autopistas.
¿Sales de la CDMX hoy y usas las carreteras de México este miércoles 2 de septiembre 2026? Consulta el minuto a minuto de todo lo que sucede en las autopistas.
En Azteca Noticias te dejamos el reporte EN VIVO para que llegues a tu destino en el menor tiempo posible.
Bloqueos y tráfico en la México-Toluca hoy EN VIVO: ¿Qué pasa en la autopista este 2 de septiembre 2026?
Caos vehicular en la autopista Chamapa-Lechería
Un vehículo envuelto en llamas sobre la autopista Chamapa-Lechería, poco antes de llegar a la caseta de La Venta, generó un fuerte asentamiento vehicular y complicaciones a la circulación con dirección a Toluca.
Servicios de emergencia laboran en el sitio para sofocar el fuego y retirar la unidad, por lo que se recomienda extremar precauciones o buscar rutas alternas.
#LoÚltimo | Se incendió un vehículo en la autopista Chamapa-Lechería, antes de llegar a la caseta La Venta; hay caos vial con dirección a Toluca.https://t.co/KCSqMS0VjD pic.twitter.com/SKxaM6iPPB— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 2, 2026
Accidene en la carretera Actopan-Ixmiquilpan
La circulación quedó completamente liberada en la carretera Actopan-Ixmiquilpan, cerca del kilómetro 76+200, a la altura de la comunidad de Yolotepec, Hidalgo. Tras la atención del accidente registrado en la zona, el paso de vehículos se mantiene fluido, por lo que las autoridades llaman a conducir con precaución.