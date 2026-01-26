Ayudaba a la gente a cruzar y lo mataron: Camión atropella a hombre en la Zaragoza

Una tragedia ocurrió la mañana de este lunes en la zona oriente del Valle de México. Un hombre de aproximadamente 60 años, conocido en la zona por ayudar a los usuarios del transporte público a cruzar la peligrosa avenida, murió atropellado por una unidad de pasajeros en la Calzada Ignacio Zaragoza.

El accidente se registró en los carriles laterales de la vialidad, a la altura de la Calle 6 y Retorno 1, justo frente a la estación del Metro Canal de San Juan (Línea A), en la colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco.

Atropello en la Zaragoza: Matan a hombre que ayudaba a la gente

De acuerdo con testigos, la víctima se encontraba realizando la labor que hacía cotidianamente: auxiliar a las personas que descendían del transporte público para que cruzaran con seguridad los carriles laterales. Sin embargo, en un descuido, fue embestido por un camión de la Ruta 104.

El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la cinta asfáltica, irónicamente, debajo de un puente peatonal, con evidentes golpes en la cabeza.

Detienen al chofer del camión sobre la Calzada I. Zaragoza

Al lugar arribaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y Protección Civil, quienes confirmaron el fallecimiento instantáneo del hombre.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona y lograron la detención del presunto responsable metros adelante. Se trata de un hombre de 39 años, conductor de un camión de transporte público color verde, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Debido a las labores de los servicios periciales, la circulación en carriles laterales se vio afectada. Autoridades recomendaron utilizar los carriles centrales de la Calzada Zaragoza como alternativa para quienes se dirigen desde la Autopista México-Puebla hacia la zona del Aeropuerto.