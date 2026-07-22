Tragedia en Guyana: recuperan 41 cuerpos del naufragio de un ferry con casi 180 personas a bordo

Las autoridades de Guyana confirmaron la recuperación de al menos 41 cuerpos tras el hundimiento del ferry MV Barima, el cual volcó a unos 11 kilómetros de la costa atlántica mientras cubría la ruta entre la capital, Georgetown, y la localidad de Port Kaituma.

De acuerdo con los reportes oficiales presentados por la oficina del primer ministro, Mark Phillips, de las 179 personas que viajaban en la embarcación, 77 han sido rescatadas con vida, mientras que más de 60 continúan desaparecidas. Las labores de búsqueda y rescate continúan desplegadas en un área marina ampliada a más de 1,000 kilómetros cuadrados.

No concuerda la lista de pasajeros

El ministro de Obras Públicas de Guyana, Juan Edghill, confirmó que el capitán de la embarcación y otros miembros de la tripulación fueron puestos bajo custodia policial como parte de las investigaciones iniciales sobre las causas del siniestro.

Aunque en un principio las autoridades estimaron que a bordo viajaban 133 personas, la revisión de las grabaciones de seguridad en el proceso de embarque reveló que la cifra real ascendía a 179 pasajeros. Esta falta de precisión en los manifiestos oficiales ha complicado las tareas de rescate, al no contar con un censo exacto de los ocupantes.

Asimismo, Edghill detalló que las pruebas toxicológicas realizadas al capitán y a un integrante de la tripulación dieron resultado positivo por consumo de marihuana, lo que derivó en la apertura de un expediente por posible negligencia y responsabilidad penal.

Siguen recuperando cuerpos

Las operaciones de búsqueda iniciales se vieron afectadas por la falta de visibilidad en la noche y la falta de embarcaciones con tecnología de escaneo por debajo del agua. En respuesta, empresas del sector petrolero desplegaron buques especializados con sonar, mientras que equipos de buzos de las fuerzas armadas ingresaron al casco de la embarcación hundida para localizar a posibles víctimas atrapadas.

Por su parte, el primer ministro Mark Phillips anunció una investigación integral que involucra a la Administración Marítima, la Fuerza de Defensa de Guyana y la policía local, asegurando que se aplicará todo el peso de la ley en caso de comprobarse negligencia o conducta criminal en la operación del ferry.