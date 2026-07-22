¡Usan a gatito como mula! Lo atrapan intentando ingresar drogas a una colonia penal en Rusia

Las autoridades del Servicio Penitenciario Federal de Rusia (FSIN) en la región de Nizhny Novgorod frustraron un peculiar intento de contrabando en la Colonia Penal No. 17, al detener a un gato que era utilizado como mensajero para introducir narcóticos al centro penitenciario.

El felino fue descubierto por los oficiales de guardia mientras intentaba colarse de manera sigilosa en las instalaciones. Cuando lo inspeccionaron, los guardias notaron que el animal llevaba un collar de tela fabricado en casa que llevaba ocultos varios paquetes en su interior.

🐱🚔 El único inocente era el gato.



Autoridades en Rusia interceptaron a un felino que intentaba ingresar a una prisión con dos collares cargados con droga.



De acuerdo con las investigaciones, el animal habría sido utilizado para intentar introducir sustancias prohibidas a la… pic.twitter.com/nuEjffvNSW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 22, 2026

Así encontraron las sustancias

Tras la interceptación del animal, las autoridades convocaron a un equipo especialista con perros adiestrados en la detección de narcóticos para analizar el contenido del collar confiscado:

Los agentes hallaron una sustancia de color verde y un envoltorio adicional con polvo blanco dentro del paquete. le hicieron pruebas químicas y los análisis confirmaron la presencia de sustancias ilícitas destinadas a ser entregadas a los internos del penal.

"El infractor resultó ser un gato equipado con un collar de tela artesanal en cuyo interior se encontraron sustancias desconocidas. El esponjoso infractor debía deslizarse sin ser visto para entregar los paquetes a los reclusos, pero la vigilancia de los oficiales evitó el intento", detalló el FSIN en un comunicado oficial.

¿Qué pasó con el gatito?

A diferencia de los responsables detrás del plan de contrabando, el animal no enfrentó cargos. Las autoridades informaron que el gato permaneció retenido de manera temporal únicamente para realizar la inspección de rutina y retirar el arnés con las sustancias.

Luego de ser examinado por el personal para verificar que se encontrara en buen estado de salud y sin lesiones, el felino fue puesto en libertad en los alrededores de la colonia penal. Las autoridades locales mantienen abierta una investigación para identificar a las personas que equiparon al animal e intentaron recibir el cargamento dentro de la prisión.