VIDEO: Buque de la Marina impactó embarcación en Isla Mujeres, Quintana Roo

Un Buque de la Secretaría de Marina estuvo involucrado en un accidente en Isla Mujeres, Quintana Roo, durante la mañana de este jueves 18 de junio.

A través de un boletín informativo en sus canales oficiales, la Marina detalló que uno de sus buques impactó a una embarcación privada durante su arribo al muelle de la Quinta Región Naval.

Captan en VIDEO choque de Buque de la Marina en Isla Mujeres

En imágenes registradas por testigos, y que posteriormente tomaron fuerza en redes sociales por lo caótico del momento, se observa cómo, en cuestión de segundos, el navío de la Marina no puede detener su marcha y termina por impactar a otro barco que se encontraba atracado.

De acuerdo con la información oficial, la embarcación involucrada fue la Patrulla Costera “Uxmal”, una unidad perteneciente a la Secretaría de Marina que realizaba maniobras de aproximación al muelle de la Quinta Región Naval cuando se presentó una aparente falla mecánica.

Las primeras evaluaciones apuntan a un posible problema en el sistema de embrague, situación que habría impedido una respuesta adecuada durante la maniobra de arribo y provocado el contacto con una embarcación de carga que se encontraba en la zona portuaria.

Los videos difundidos muestran el momento exacto en que la proa del Buque de la Marina avanza sin lograr detenerse y termina golpeando el costado derecho del otro navío.

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Buque de la Secretaría de Marina colisionó en Isla Mujeres, Quintana Roo



Se impactó contra una embarcación de la empresa de ferries Ultramar pic.twitter.com/7iUsOmWCXA — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 19, 2026

¿Qué informó la Marina sobre el accidente en Isla Mujeres?

La Secretaría de Marina informó que, pese al impacto, no se registraron personas lesionadas ni afectaciones a la integridad del personal naval o civil que se encontraba en el lugar al momento del incidente.

Tras el choque, las autoridades activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad marítima y coordinaron acciones con instancias portuarias para verificar las condiciones de ambas embarcaciones y garantizar que no existieran riesgos adicionales.

La dependencia federal agregó que especialistas ya realizan las evaluaciones técnicas correspondientes para determinar con precisión las causas del percance y cuantificar los daños materiales.

Mientras continúan las investigaciones, el caso permanece bajo revisión de las autoridades marítimas encargadas de esclarecer cómo ocurrió el accidente protagonizado por el Buque de la Marina en Isla Mujeres.