Los atraparon intercambiando bolsitas de droga: caen dos sujetos ligados a un grupo criminal en Iztapalapa

¡Con las manos en la masa! Dos jóvenes de 18 y 20 años fueron detenidos en la alcaldía Iztapalapa, luego de recibir reportes de venta de droga al oriente de la Ciudad de México (CDMX), la tarde de este lunes 20 de julio.

Mientras policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) hacían sus recorridos, los jóvenes fueron sorprendidos en plena calle intercambiando “envoltorios sospechosos” que contenían droga, así lo informó la dependencia.

Detienen a dos jóvenes en Iztapalapa tras presuntamente vender droga

De acuerdo con un comunicado emitido por la institución, los uniformados patrullaban cerca de la colonia Cabeza de Juárez, cuando observaron a dos sujetos que manipulaban e intercambiaban bolsas de plástico "sospechosas".

Al ser cuestionados, les marcaron el alto y les realizaron una revisión preventiva, donde les encontraron hasta 47 bolsitas de plástico transparente con lo que parecía ser marihuana, además de:



50 bolsitas con crystal

Una mochila color negro

Dinero en efectivo

Un celular

La dependencia detalló que los hombres estaban en posesión de casi 200 dosis de aparente droga, por lo que ambos fueron detenidos y trasladados al Ministerio Público, donde se resolverá su situación juridica.

Jóvenes detenidos pertenecen a un grupo criminal en Iztapalapa

Como si vender droga no fuera ya un delito mayor, una vez que fueron puestos bajo resguardo y se cruzó información, autoridades encontraron que los jóvenes podrían estar relacionados con un grupo criminal que opera en la zona.

Si bien no se informó la facción criminal, se sabe que la célula está relacionada con hechos violentos en la región oriente de la capital, así como el tráfico y venta de drogas.

De acuerdo con distintas fuentes periodísticas y reportes de inteligencia, distintos grupos criminales operan en Iztapalapa, entre ellos:



Cártel de Tláhuac

Los Tanzanios

Los Molina

La Unión Tepito

Los Rodolfos

La Fuerza Anti Unión

Mientras que, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha identificado la operación de al menos 9 grupos delictivos principales, con decenas de bandas locales, distribuidos en distintos puntos.