Tragedia en Vietnam: 15 turistas indios mueren en el naufragio de una lancha rápida cerca de la costa

Un viaje de vacaciones terminó en catástrofe este sábado en el sur de Vietnam. Una embarcación que transportaba a 32 turistas de India y cuatro tripulantes se volcó en el trayecto de regreso desde la isla Hon May Rut Ngoai hacia Phu Quoc, el destino de playa más grande e importante del país. El accidente ocurrió a menos de medio kilómetro de la orilla, provocando la muerte de 15 personas.

De acuerdo con los testimonios de los sobrevivientes, la lancha rápida acababa de zarpar cuando las condiciones del mar la hicieron dar una vuelta de campana de forma repentina. A pesar de los gritos de auxilio y de que varias embarcaciones cercanas acudieron de inmediato al rescate, la fuerza del oleaje y el viento complicaron las maniobras. Los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a 21 personas, quienes fueron trasladadas a hospitales locales, mientras que las autoridades confirmaron la recuperación de todos los cuerpos.

El viaje era un premio de su empresa y encontraron la tragedia

Los sobrevivientes detallaron que parte de los pasajeros integraban un viaje de incentivos organizado por su empresa. Horas más tarde, la compañía Lava International, un importante fabricante indio de teléfonos inteligentes y productos electrónicos, confirmó que varios de sus empleados y socios comerciales viajaban a bordo de la lancha del accidente. La dirección de la firma emitió un comunicado asegurando que su prioridad absoluta es brindar apoyo total a los afectados y a sus familiares en este momento.

Los testigos denunciaron que no se contaba con servicios de atención médica de emergencia en la playa al momento en que los primeros rescatados llegaron a tierra firme, dependiendo inicialmente de los primeros auxilios brindados por civiles y operadores de motos acuáticas.

Aún no descubren la causa del accidente

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, ordenó iniciar una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades penales y exigió una revisión inmediata de los protocolos de seguridad marítima en toda la región turística del Golfo de Tailandia. Por su parte, el primer ministro de la India, Narendra Modi, expresó sus condolencias a través de las redes sociales y confirmó que la embajada de su país ya coordina la asistencia en el lugar.

La mayoría de las víctimas procedían de los estados de Telangana y Tamil Nadu, en el sur de la India. Las autoridades regionales ya instalaron centros de control para atender a los familiares y gestionar, junto con el gobierno de Hanoi, la repatriación expedita de los cuerpos. El accidente ocurre en un momento de crecimiento histórico del turismo indio hacia Vietnam, mercado que registró la llegada de 750,000 visitantes el año pasado gracias a la apertura de vuelos directos y facilidades de visado.