Accidente de avión: Ventana se rompe en pleno vuelo y succiona a un pasajero

Un vuelo de la aerolínea Ryanair, que cubría la ruta entre Salónica, Grecia, y Memmingen, Alemania, tuvo que regresar de emergencia al aeropuerto de origen después de que una ventana del avión se rompió en pleno vuelo.

De acuerdo con la cadena pública griega ERT, un pasajero que se encontraba sentado junto a la ventanilla afectada fue parcialmente succionado hacia el exterior del avión, quedando de cabeza y los hombros fuera de la aeronave.

Según la misma fuente, otros pasajeros lograron sujetarlo y evitaron que fuera arrastrado aún más.

Avión regresó Salónica después de que se rompió ventana

Tras el incidente, el avión regresó a Salónica, donde el hombre recibió atención médica por el estado de shock y otras lesiones. Posteriormente, el resto de los pasajeros fue reubicado en otro vuelo para continuar su viaje.

En declaraciones a Radio Salónica, otro de los pasajeros comentó que: “Estábamos sentados un poco más atrás de donde ocurrió; solo oímos un fuerte ruido y luego se desplegaron las máscaras de oxígeno. El hombre herido sangraba y al principio se desmayó”.

Um passageiro de 61 anos ficou ferido após uma janela de um Boeing 737-800 da Ryanair (operado pela Malta Air) se desprender durante o voo FR1879, que seguia de Tessalônica, na Grécia, para Memmingen, na Alemanha. A despressurização da cabine acionou as máscaras de oxigênio, e o… pic.twitter.com/20cz6YdEiB — Julio Schneider 🇧🇷🇺🇸 (@juliovschneider) July 10, 2026

Según el portal de seguimiento aéreo AirNav Radar, el vuelo FR1879 despegó a las 05:57 horas locales y aterrizó nuevamente en la misma pista una hora y 13 minutos después.

Los datos del sitio indican que la aeronave involucrada era un Boeing 737-8AS de 18 años de antigüedad y que el piloto decidió regresar cuando el avión se encontraba a una altitud aproximada de 16 mil pies.

Avión aterrizó con normalidad tras el incidente

En un comunicado compartido por CNN, Ryanair informó que: “Un vuelo de Ryanair de Salónica a Memmingen el viernes por la mañana (10 de julio) regresó a Salónica poco después del despegue cuando una ventanilla de pasajeros se desprendió en pleno vuelo. El avión aterrizó con normalidad y los pasajeros regresaron a la terminal”.

Por su parte, la Autoridad Helénica de Investigación de la Seguridad Aérea y Ferroviaria (HARSIA) inició una investigación sobre lo ocurrido, informó Fraport Greece, operadora del aeropuerto de Salónica.