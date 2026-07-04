La India exige a Venezuela investigar la extracción de órganos del cuerpo de un marinero fallecido en circunstancias misteriosas

El gobierno de la India solicitó a las autoridades de Venezuela una investigación exhaustiva tras descubrirse que el cuerpo del marinero indio Rakesh Chauhan, de 33 años, fue repatriado desde el estado Falcón hacia su país natal el pasado mes de junio sin la mayoría de sus órganos internos. La denuncia penal y diplomática estalló luego de que una segunda autopsia realizada en el estado indio de Uttar Pradesh revelara que los restos llegaron vacíos, careciendo de cerebro, corazón, pulmones, hígado, riñones e intestinos, lo que impidió a los forenses locales determinar la verdadera causa de muerte del tripulante.

Chauhan falleció originalmente el pasado 7 de mayo en la ciudad de Punto Fijo. Aunque el acta de defunción emitida por la Policlínica Las Especialidades en Venezuela determinó que el deceso se debió a un infarto agudo de miocardio y cardiopatía hipertensiva, la familia del marino rechaza por completo esta versión. Su viuda, Ranjana Chauhan, detalló que habló con él por videollamada horas antes de su muerte y que se encontraba en perfecto estado de salud, sin antecedentes de hipertensión o diabetes. Horas más tarde, la empresa Kronos Marine Agency C.A., encargada de la logística del navío, notificó a los familiares que el hombre había sufrido una caída antes de perder la vida.

The Embassy of India, Caracas has sought a thorough investigation by Venezuelan authorities on the desecration and removal of organs of the mortal remains of late Shri. Rakesh Chauhan. Mission has continued to pursue this matter with the concerned local authorities since the… — India in Venezuela (@IndiaVenezuela) July 2, 2026

Hay muchas irregularidades en su muerte

El informe forense realizado en territorio asiático no solo confirmó el que su cuerpo había sido enviado completamente vacío, además declaró que el proceso de repatriación y los documentos tienen muchas irregularidades.

Al no contar con tejido ni órganos internos que analizar, los médicos indios determinaron que es científicamente imposible certificar si Chauhan murió por causas naturales o si había sufrido lesiones traumáticas previas.

La viuda del marinero denunció ante el Ministerio de Exteriores de la India que varios documentos oficiales enviados desde Venezuela llevan firmas falsas de ella que jamás autorizó.

Aunque el cadáver presentaba suturas e incisiones grandes que confirman que se le practicó una autopsia en Falcón antes de ser embalsamado, las autoridades locales venezolanas no han entregado el informe forense original ni han respondido públicamente a los reclamos de la Federación de Sindicatos de Marinos de India (FSUI).