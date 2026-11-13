Nadie imagina que un simple antojo dentro de su propia casa podría costarle la vida. Pero eso fue exactamente lo que pasó en Dindori, Madhya Pradesh, India, según el medio local The Lallantop Rajendra Barotiya de 35 años, confundió una bomba con dulce y desató una tragedia que tuvo a una comunidad consternada este viernes 13.

Todo comenzó cuando la víctima encontró entre sus cosas una pequeña bolita blanca. A simple vista, cualquiera juraría que era un rasgulla, uno de los postres más populares y deliciosos de la India. El hambre o la simple curiosidad le ganaron la partida; lo tomó con las manos y se lo llevó directo a la boca sin dudarlo. El problema fue que aquel bocado no tenía azúcar.

El engañoso aspecto de una trampa mortal

Al morder esa supuesta golosina, el artefacto detonó de inmediato. La explosión fue tan violenta que le destrozó la mandíbula y el rostro en cuestión de segundos, sin darle tiempo a sus familiares de conseguir ayuda médica. Medios locales informaron que los vecinos asustados por el fuerte estruendo, corrieron a la casa solo para encontrarse con una escena devastadora y llamar de urgencia a la policía.

bomba suar maar Representación del "dulce bomba" que comió por error (IA)

Las autoridades confirmaron que el objeto disfrazado de postre era en realidad una “bomba suar maar”. Para quienes no conocen el término, se trata de un explosivo rústico que los cazadores furtivos de la zona fabrican de manera clandestina. Su objetivo principal es matar jabalíes que arruinan las cosechas, camuflando la pólvora para que los animales caigan en la trampa y la traguen.

¿Qué hacía un explosivo en su sala?

Aquí es donde el caso da un giro bastante oscuro. Los peritos forenses ya intervinieron la vivienda porque la gran pregunta sigue en el aire: ¿cómo llegó esa bomba a sus pertenencias? La policía investiga activamente si el hombre tenía relación alguna con cazadores ilegales, si alguien la dejó ahí a propósito o si todo fue obra de un accidente macabro.

Mientras el cuerpo pasó a la morgue para la autopsia de rigor, las autoridades locales lanzaron una advertencia muy clara a los pobladores de la zona: “queda totalmente prohibido tocar objetos esféricos extraños en la calle o en el campo. Si ven algo sospechoso, la orden es alejarse y reportarlo de inmediato”.