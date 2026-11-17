¡Atención, capitalinos! Los servicios para tramitar la licencia de conducir y el control vehicular en la Ciudad de México (CDMX) se encuentran temporalmente suspendidos; te compartimos la fecha exacta en la que se reanudan estos servicios en la capital del país.

La suspensión de la licencia de conducir y el control vehicular comenzó desde el pasado 14 de noviembre.

¿Por qué suspendieron los trámites de licencia para conducir y control vehícular en CDMX?

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) reveló que la suspensión de servicios en CDMX está relacionada con las labores que se realizaron en las instalaciones centrales de la dependencia.

Estos trabajos impedirán el funcionamiento de los sistemas necesarios para llevar a cabo estos tramites.

¿Cuándo se reanudan las licencias de conducir y trámites de control vehicular en CDMX?

¡Márcalo en el calendario! Los tramites para la licencia de conducir y el control vehicular en la Ciudad de México estarán disponibles a partir del 18 de noviembre 2026 .

El último día de suspensión será este 17 de noviembre 2026; la inactividad duró aproximadamente 4 días.

¡Tómalo en cuenta! ⚠️ Este martes 17 de noviembre permanecen suspendidos los servicios de licencias y control vehicular por mantenimiento del sistema. 👷🏻‍♀️👩🏻‍💻🔧 La atención se reanudará mañana en los horarios habituales. https://t.co/N1uA2wcNQR — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) November 17, 2026

Recomendaciones antes de acudir a tramitar tu licencia de conducir CDMX

Antes de acudir a tramitar tu licencia de conducir en la Ciudad de México, debes reunir tus documentos originales vigentes, realizar el pago con anticipación y verificar si necesitas presentar examen teórico.

Identificación oficial vigente. Presenta tu credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional o cartilla militar en original.

Presenta tu credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional o cartilla militar en original. Comprobante de domicilio reciente. Asegúrate de que el recibo de agua, luz, predial, teléfono fijo o estado de cuenta bancario no tenga una antigüedad mayor a tres meses.

Asegúrate de que el recibo de agua, luz, predial, teléfono fijo o estado de cuenta bancario no tenga una antigüedad mayor a tres meses. CURP certificada. Descarga e imprime una copia actualizada y verifica que esté certificada por el Registro Civil.

Descarga e imprime una copia actualizada y verifica que esté certificada por el Registro Civil. Número de licencia anterior (si aplica). Si buscas reposición, renovación o el cambio a licencia permanente con antecedentes, ten a la mano el dato de tu plástico previo.

Costos de la licencia de conducir CDMX

La Licencia Permanente Tipo A tiene un costo de $1,500.00 MXN y puede tramitarse hasta el 31 de diciembre de 2026.