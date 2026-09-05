Suspenden servicio en L1 del Metrobús por volcadura de ambulancia | Últimas noticias del transporte público en CDMX
El Metro CDMX ha registrado retrasos recurrentes en las últimas semanas, principalmente por lluvias; checa cómo va el transporte de la capital en vivo.
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Usuarios del Metro CDMX reporta retrasos en varias líneas del Metro |
Servicio provisional de Línea 1 del Metrobús por L1
Debido a la volcadura de una ambulancia en la avenida Insurgentes, a la altura de la colonia Roma, el servicio de la Línea 1 del Metrobús se suspendió, por lo que ofrece de forma provisional servicio de Indios Verdes a Insurgentes y de Nuevo León a El Caminero. Se encuentran sin servicio de Durango a Chilpancingo.
Volcadura de ambulancia en Insurgentes y Álvaro Obregón. Precaución pic.twitter.com/WmomBR3kDr— Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) September 5, 2026
Retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX
Desde primeras horas del día, usuarios indicaron que había retrasos en el servicio en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, sin embargo, más tarde reportaron de nuevo pausas en el servicio.
Línea 8 con afluencia de usuarios
En varias estaciones de la Línea 8 del Metro CDMX, que corre de Garibaldi a Constitución de 1917, presenta afluencia de usuarios, de acuerdo con reportes en redes sociales.
Metro CDMX explica motivos de retraso en la Línea 5
El Sistema de Transporte Colectivo indicó que los retrasos en el avance de trenes en la Línea 5 se debe a la revisión de una unidad, sin embargo, aseguró que se envían más para atender la demanda.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en Línea 5, luego de retirar un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 5, 2026
Usuarios reportan largas espera en L5 del Metro
A través de redes sociales, usuarios indicaron que varias de las estaciones de la Línea 5 se encuentran llenas por la ausencia de trenes de forma continua.
Ya más de 25 minutos y nada,ahora cuál es el pretexto? Por lo que se ve varias líneas tienen el mismo problema inútiles @AdrianRubalcava ,@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/0zzhXJtkTv— alberto morales (@malbert68) September 5, 2026
Retrasos en Línea 5 del Metro CDMX
Usuarios reportan que en la Línea 5 del Metro CDMX, que va de Pantitlán a Politécnico, hay retrasos en varias estaciones, con tiempos que rondan los 10 minutos
Reportan ausencia de trenes en Línea 12 del Metro CDMX
Al inicio del servicio del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, usuarios reportaron ausencia de trenes en la estación Periférico, de la Línea 12.