Suspenden servicio en L1 del Metrobús por volcadura de ambulancia | Últimas noticias del transporte público en CDMX

Debido a la volcadura de una ambulancia en la avenida Insurgentes, a la altura de la colonia Roma, el servicio de la Línea 1 del Metrobús se suspendió, por lo que ofrece de forma provisional servicio de Indios Verdes a Insurgentes y de Nuevo León a El Caminero. Se encuentran sin servicio de Durango a Chilpancingo.

Volcadura de ambulancia en Insurgentes y Álvaro Obregón. Precaución pic.twitter.com/WmomBR3kDr — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) September 5, 2026