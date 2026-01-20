“Sin pago, no hay tren": Estalla protestas de transportistas del tren AIFA-Pachuca tras no recibir su sueldos desde hace 5 meses

¡Trabajan pero no cobran! Desde hace 5 meses, los transportistas que trabajan en la construcción del Tren AIFA-Pachuca , en el tramo de Huitzila en Tizayuca, no han recibido un pago por sus servicios, además de que ellos se hacen cargo de ciertos servicios.

El pasado 19 de enero 2026, los transportistas decidieron parar las actividades hasta que las autoridades les dieran una respuesta clara sobre las faltas de pago y las irregularidades que se han presentado.

“Las reparaciones obviamente corren por nuestra cuenta (...) Reparaciones que necesitan los carros que se van dañando en el tramo y no tenemos sustento adicional para sostener este trabajo que nos piden”, explicó un trabajador.

Más de 70 transportistas afectados por la falta de pago en construcción del Tren AIFA-Pachuca

La falta de pago afecta a alrededor de 73 operadores, provenientes de Hidalgo y del Estado de México (Edomex).

Transportistas aseguran de que a pesar de tener un contrato firmado, las cláusulas no se han respetado, pues dicen ser víctimas de irregularidades por parte de las autoridades federales.

Además señalan que, aparentemente, las autoridades buscan disminuir la actividad de las unidades previamente pactadas, a esto se le suma que ya no les quieren pagar los insumos.

“Nos quieren dar de baja unidades que ya trabajaron (...) Nos dicen que después las van a volver a ocupar, pero básicamente pensamos que poco a poco nos quieren dar de baja para que metan otros camiones, que pensamos, son equipo de ellos”, compartió uno de los trabajadores, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

Transportistas y autoridades logran llegar a un acuerdo

El pasado 19 de enero 2026, los trabajadores detuvieron sus actividades en la construcción del Tren AIFA-Pachuca, en el tramo de Huitzila en Tizayuca, y tras 8 horas de protestas, los líderes transportistas lograron reunirse con representantes de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Acordaron que en los próximos días, se pactará la fecha exacta en la que se les pagarán los cinco meses de sueldo que se les debe.

Por otro lado, las autoridades contarán con supervisiones constantes para verificar el uso del diésel.