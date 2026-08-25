Notas
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¿Volaron? Roban más de 300 drones al salir del AIFA
DJI reporta el robo de más de 300 drones y cámaras al salir del AIFA. La empresa bloqueó los números de serie y pidió no comprar la mercancía robada.
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La ironía de la transparencia: Prometen abrir datos mientras reservan información bajo argumento de "seguridad nacional"
El gobierno promete reducir las reservas de información a dos causales, pero mantiene ocultos los sobrecostos del Tren Maya, el AIFA y la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén.
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Rescatistas, binomios caninos y ayuda humanitaria viajan a Caracas, Venezuela, tras terremotos
Desde el AIFA se realizó un envío urgente de toneladas de equipo médico, drones y brigadas USAR hacia Venezuela tras terremotos.
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29 personas evacuadas tras sismos en Venezuela llegan al AIFA
Un vuelo procedente de Maiquetía, Venezuela, llegó al AIFA con 29 personas tras los sismos. La Cancillería de México informó que se encuentran en buen estado.
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Así fue la persecución de un tráiler robado en la México-Pachuca
Al menos 7 vehículos resultaron dañados tras la persecución de un tráiler tipo cisterna con reporte de robo sobre la autopista México-Pachuca; hay 2 detenidos.
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Estos viajeros no podrán ingresar al país en las siguientes fechas
La restricciones temporales de entrada para pasajeros internacionales se derivan de la disposición emitida por autoridades sanitarias y migratorias de México.