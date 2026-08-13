Tormenta tropical “Lala” podría convertirse en huracán en el Pacífico: esta es su trayectoria

La tormenta tropical “Lala” se intensificó este jueves 13 de agosto en el Pacífico Central y podría alcanzar la categoría de huracán, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Aunque el sistema está cobrando fuerza, su trayectoria se mantiene fuera de las costas mexicanas, por lo que no representa ningún riesgo para el país, aunque el pronóstico indica que “Lala” se dirige hacia Hawái.

Trayectoria de la tormenta “Lala” en el océano Pacífico

El sistema se localizaba a las 11:00 horas, tiempo de Hawái, cerca de los 15.4 grados de latitud norte y 146.2 grados de longitud oeste, aproximadamente a mil kilómetros al sureste de Hilo, Hawái.

Con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, avanza hacia el oeste-noroeste a una velocidad cercana a 15 km; condiciones favorables para que “Lala” se fortalezca como huracán en los próximos días.

¿La tormenta tropical “Lala” se convertirá en huracán?

El pronóstico indica que “Lala” podría convertirse en huracán mientras se aproxima a la Isla Grande de Hawái durante el sábado y posteriormente avanzará al sur del resto del archipiélago durante el fin de semana.

Por ahora, el Centro Nacional de Huracanes mantiene una vigilancia, en caso de que exista la posibilidad de que se registren condiciones peligrosas. Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales.

Conagua vigila zonas de baja presión en el Atlántico

En cuanto a México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) vigila una zona de baja presión ubicada sobre el Atlántico central, la cual se encuentra aproximadamente a 4 mil 640 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo.

El sistema redujo a un 60 % su probabilidad de desarrollo ciclónico tanto en las próximas 48 horas como en los siguientes siete días.

Además, otra zona de baja presión localizada al sur-suroeste de Cabo Verde mantiene una probabilidad de 30% de desarrollo ciclónico en 48 horas y de un 50 % durante los próximos siete días.

¿Dónde se localiza la tormenta tropical “Hernán”?

Conagua informó que el centro de la tormenta tropical “Hernán” se localizó aproximadamente a 2 mil kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Debido a su ubicación y trayectoria, no representa riesgo para México.