Un accidente ferroviario en Ecatepec, la muerte de un hombre en las vías de la Línea 9 del Metro y una protesta de trabajadores del Poder Judicial marcaron los acontecimientos de la noche y madrugada. Esto fue lo que ocurrió mientras dormía.

Tren embiste automóvil frente a Plaza Las Américas en Ecatepec

Un hombre de aproximadamente 25 años perdió la vida luego de que el automóvil que conducía fuera embestido por un tren sobre avenida Central Carlos Hank González, frente a Plaza Las Américas, en Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista habría invadido el carril confinado del Mexibús e intentado ganarle el paso a la locomotora; sin embargo, fue impactado y salió proyectado hacia un canal de aguas negras.

En el lugar también fue encontrada la unidad siniestrada, por lo que comenzaron las maniobras para recuperar el vehículo y el cuerpo de la víctima.

El accidente provocó la detención de la marcha del tren y afectaciones importantes en el servicio de la Línea 1 del Mexibús.

🚨 Un tren impactó a un automóvil en Av. Central, a la altura de la Col. Las Américas en #Ecatepec, proyectándolo hacia las aguas negras del canal.



Equipos de Protección Civil desplegaron lanchas en el cauce tras hallar restos del vehículo en el talud. Trágicamente, el conductor… pic.twitter.com/FL3YT4Nwjs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 6, 2026

Hombre muere arrollado por el Metro en estación Jamaica

Otro hecho trágico ocurrió en la Ciudad de México, donde un hombre de aproximadamente 50 años murió luego de caer a las vías del Metro y ser arrollado por un convoy en la estación Jamaica, correspondiente a la Línea 9.

El incidente ocasionó la suspensión momentánea del servicio mientras personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) y equipos de emergencia realizaban las maniobras necesarias para recuperar el cuerpo.

Al sitio también acudieron elementos de la Policía de Investigación, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Trabajadores del Poder Judicial cierran sede de San Lázaro

Durante la medianoche del jueves 5 de noviembre, trabajadores del Poder Judicial de la Federación cerraron con cadenas los accesos del edificio sede de San Lázaro, como parte de las acciones de protesta que mantienen para defender sus derechos laborales.

A través de un aviso, los empleados convocaron a las personas que respaldan su movimiento a sumarse a la medida y señalaron que la unidad es fundamental para proteger su permanencia dentro de la institución.

La inconformidad está relacionada con el temor de perder sus empleos ante las evaluaciones que presuntamente se pretenden implementar dentro del Poder Judicial.