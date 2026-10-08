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Por tres ciclones, México tendrá 4 días de lluvias intensas: esta es la lista de estados afectados

Tres ciclones provocarán lluvias intensas y torrenciales en México durante los próximos días. Conoce los estados afectados y el pronóstico por día.

Tres ciclones provocarán lluvias intensas en México: estados afectados del 7 al 11 de octubre
Tres ciclones provocarán lluvias intensas en México: estados afectados del 7 al 11 de octubre|IA

Escrito por: Alejandra Gómez

La lluvia será protagonista en varias zonas de México durante los próximos días debido a la presencia de tres sistemas meteorológicos. El pronóstico cambia de un día a otro y algunas entidades podrían tener precipitaciones intensas o torrenciales, así que aquí te contamos cómo avanza la lluvia tras el avance de los ciclones y los estados afectados.

¿Cuáles son los estados dónde lloverá en México por ciclones hoy 7 de octubre?

Derivado de los tres sistemas que amenazan el clima en México, se pronostican lluvias muy fuertes en:

  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Veracruz
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Tamaulipas
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Quintana Roo

¿Cuál será el clima el jueves 8 de octubre en México?

Para este jueves 8 de octubre se esperan lluvias intensas a torrenciales en zonas de:

  • Guerrero, lluvias intensas a torrenciales
  • Oaxaca, lluvias de fuertes a intensas
  • Chiapas, lluvias de fuertes a muy fuertes
  • Campeche, lluvias de fuertes a muy fuertes
  • Yucatán, lluvias de fuertes a intensas
  • Michoacán, lluvias de fuertes a muy fuertes
  • Jalisco, lluvias de fuertes a muy fuertes

¿Cuál será el clima en México el viernes 9 de octubre?

Mientras que el clima cambiará para este viernes 9 de octubre con lluvias torrenciales en costas de Michoacán y Guerrero, además sorprenderá a estos estados:

  • Oaxaca, lluvias de fuertes a intensas
  • Chiapas, lluvias de fuertes a muy fuertes
  • Jalisco, lluvias de fuertes a muy fuertes
  • Colima, lluvias de fuertes a muy fuertes
  • Veracruz, lluvias de fuertes a muy fuertes
  • Yucatán, lluvias de fuertes a muy fuertes
  • Tabasco, lluvias fuertes
  • Campeche, lluvias fuertes
  • Quintana Roo, lluvias fuertes

Clima para el sábado 10 de octubre en México

Para el sábado 10 de octubre se esperan lluvias de intensas a muy fuertes en zonas de:

  • Jalisco, lluvias intensas a muy fuertes
  • Colima, lluvias intensas a muy fuertes
  • Michoacán, lluvias intensas a muy fuertes
  • Guerrero, lluvias intensas a muy fuertes
  • Chiapas, lluvias intensas a muy fuertes
  • Oaxaca, lluvias fuertes a muy fuertes
  • Veracruz, lluvias fuertes a muy fuertes
  • Tabasco, lluvias fuertes a muy fuertes

Lluvias afectarán a más de 11 estados por ciclones en México

Finalmente, para el omingo 11 de octubre se esperan lluvias intensas a muy fuertes en zonas de:

  • Nayarit, lluvias de muy fuertes a intensas
  • Jalisco, lluvias de muy fuertes a intensas
  • Colima, lluvias de muy fuertes a intensas
  • Sinaloa, lluvias de muy fuertes a intensas
  • Michoacán, lluvias de muy fuertes a intensas
  • Baja California, lluvias fuertes
  • Baja California Sur, lluvias fuertes
  • Sonora, lluvias fuertes
  • Oaxaca, lluvias fuertes
  • Chiapas, lluvias fuertes
  • Yucatán, lluvias fuertes
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