Por tres ciclones, México tendrá 4 días de lluvias intensas: esta es la lista de estados afectados
Tres ciclones provocarán lluvias intensas y torrenciales en México durante los próximos días. Conoce los estados afectados y el pronóstico por día.
La lluvia será protagonista en varias zonas de México durante los próximos días debido a la presencia de tres sistemas meteorológicos. El pronóstico cambia de un día a otro y algunas entidades podrían tener precipitaciones intensas o torrenciales, así que aquí te contamos cómo avanza la lluvia tras el avance de los ciclones y los estados afectados.
¿Cuáles son los estados dónde lloverá en México por ciclones hoy 7 de octubre?
Derivado de los tres sistemas que amenazan el clima en México, se pronostican lluvias muy fuertes en:
- Guerrero
- Oaxaca
- Veracruz
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Tamaulipas
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Quintana Roo
#ComunicadoCNPC📄 El Gobierno de México llama a extremar medidas de prevención ante los efectos de ciclones tropicales en el océano Pacífico y el golfo de México ✔️Se pronostican lluvias de muy fuertes a intensas en zonas de #Guerrero, #Oaxaca, #Chiapas, #Tabasco y #Yucatán. ✔️Se prevé que el huracán #Rachel toque tierra en Baja California el próximo sábado 10 de octubre.— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 7, 2026
¿Cuál será el clima el jueves 8 de octubre en México?
Para este jueves 8 de octubre se esperan lluvias intensas a torrenciales en zonas de:
- Guerrero, lluvias intensas a torrenciales
- Oaxaca, lluvias de fuertes a intensas
- Chiapas, lluvias de fuertes a muy fuertes
- Campeche, lluvias de fuertes a muy fuertes
- Yucatán, lluvias de fuertes a intensas
- Michoacán, lluvias de fuertes a muy fuertes
- Jalisco, lluvias de fuertes a muy fuertes
¿Cuál será el clima en México el viernes 9 de octubre?
Mientras que el clima cambiará para este viernes 9 de octubre con lluvias torrenciales en costas de Michoacán y Guerrero, además sorprenderá a estos estados:
- Oaxaca, lluvias de fuertes a intensas
- Chiapas, lluvias de fuertes a muy fuertes
- Jalisco, lluvias de fuertes a muy fuertes
- Colima, lluvias de fuertes a muy fuertes
- Veracruz, lluvias de fuertes a muy fuertes
- Yucatán, lluvias de fuertes a muy fuertes
- Tabasco, lluvias fuertes
- Campeche, lluvias fuertes
- Quintana Roo, lluvias fuertes
Clima para el sábado 10 de octubre en México
Para el sábado 10 de octubre se esperan lluvias de intensas a muy fuertes en zonas de:
- Jalisco, lluvias intensas a muy fuertes
- Colima, lluvias intensas a muy fuertes
- Michoacán, lluvias intensas a muy fuertes
- Guerrero, lluvias intensas a muy fuertes
- Chiapas, lluvias intensas a muy fuertes
- Oaxaca, lluvias fuertes a muy fuertes
- Veracruz, lluvias fuertes a muy fuertes
- Tabasco, lluvias fuertes a muy fuertes
Lluvias afectarán a más de 11 estados por ciclones en México
Finalmente, para el omingo 11 de octubre se esperan lluvias intensas a muy fuertes en zonas de:
- Nayarit, lluvias de muy fuertes a intensas
- Jalisco, lluvias de muy fuertes a intensas
- Colima, lluvias de muy fuertes a intensas
- Sinaloa, lluvias de muy fuertes a intensas
- Michoacán, lluvias de muy fuertes a intensas
- Baja California, lluvias fuertes
- Baja California Sur, lluvias fuertes
- Sonora, lluvias fuertes
- Oaxaca, lluvias fuertes
- Chiapas, lluvias fuertes
- Yucatán, lluvias fuertes