Por tres ciclones, México tendrá 4 días de lluvias intensas: esta es la lista de estados afectados

La lluvia será protagonista en varias zonas de México durante los próximos días debido a la presencia de tres sistemas meteorológicos. El pronóstico cambia de un día a otro y algunas entidades podrían tener precipitaciones intensas o torrenciales, así que aquí te contamos cómo avanza la lluvia tras el avance de los ciclones y los estados afectados.

¿Cuáles son los estados dónde lloverá en México por ciclones hoy 7 de octubre?

Derivado de los tres sistemas que amenazan el clima en México, se pronostican lluvias muy fuertes en:



Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Tamaulipas

Jalisco

Colima

Michoacán

Quintana Roo

#ComunicadoCNPC📄 El Gobierno de México llama a extremar medidas de prevención ante los efectos de ciclones tropicales en el océano Pacífico y el golfo de México ✔️Se pronostican lluvias de muy fuertes a intensas en zonas de #Guerrero, #Oaxaca, #Chiapas, #Tabasco y #Yucatán. ✔️Se prevé que el huracán #Rachel toque tierra en Baja California el próximo sábado 10 de octubre. — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 7, 2026

¿Cuál será el clima el jueves 8 de octubre en México?

Para este jueves 8 de octubre se esperan lluvias intensas a torrenciales en zonas de:



Guerrero, lluvias intensas a torrenciales

Oaxaca, lluvias de fuertes a intensas

Chiapas, lluvias de fuertes a muy fuertes

Campeche, lluvias de fuertes a muy fuertes

Yucatán, lluvias de fuertes a intensas

Michoacán, lluvias de fuertes a muy fuertes

Jalisco, lluvias de fuertes a muy fuertes

¿Cuál será el clima en México el viernes 9 de octubre?

Mientras que el clima cambiará para este viernes 9 de octubre con lluvias torrenciales en costas de Michoacán y Guerrero, además sorprenderá a estos estados:



Oaxaca, lluvias de fuertes a intensas

Chiapas, lluvias de fuertes a muy fuertes

Jalisco, lluvias de fuertes a muy fuertes

Colima, lluvias de fuertes a muy fuertes

Veracruz, lluvias de fuertes a muy fuertes

Yucatán, lluvias de fuertes a muy fuertes

Tabasco, lluvias fuertes

Campeche, lluvias fuertes

Quintana Roo, lluvias fuertes

Clima para el sábado 10 de octubre en México

Para el sábado 10 de octubre se esperan lluvias de intensas a muy fuertes en zonas de:



Jalisco, lluvias intensas a muy fuertes

Colima, lluvias intensas a muy fuertes

Michoacán, lluvias intensas a muy fuertes

Guerrero, lluvias intensas a muy fuertes

Chiapas, lluvias intensas a muy fuertes

Oaxaca, lluvias fuertes a muy fuertes

Veracruz, lluvias fuertes a muy fuertes

Tabasco, lluvias fuertes a muy fuertes

Lluvias afectarán a más de 11 estados por ciclones en México

Finalmente, para el omingo 11 de octubre se esperan lluvias intensas a muy fuertes en zonas de:

