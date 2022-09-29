Tribunal electoral valida victoria Américo Villarreal en Tamaulipas

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó por unanimidad el triunfo de Américo Villarreal como gobernador electo en Tamaulipas, por lo que tomará posesión del cargo el 1 de octubre.

El proyecto presentado en el Tribunal electoral planteaba validar a Américo Villarreal como gobernador electo de Tamaulipas, aunque realizaron modificaciones al proyecto inicial, como emitir lineamientos para que los partidos políticos no usen a servidores públicos para acudir a eventos de campañas, en referencia a la presencia de Sheinbaum, Adán Augusto y Ebrard en mitines en favor del doctor Villarreal.

La oposición apeló al resultado de la elección en Tamaulipas para que anulara la elección porque presuntamente la campaña de Américo Villarreal tuvo financiamiento del crimen organizado, pero los magistrados no encontraron los elementos suficientes para acreditarlo, ya que solo se presentaron noticias periodísticas.

Américo Villarreal solicitó regresar al Senado

Previo a su discusión, se reportó un enredo en la licencia que solicitó Américo Villarreal como senador de la República, pues a dos días que los solicitó, desistió de sus intenciones.

Por este motivo, senadores del PAN aseguraron que Américo Villarreal estaba en un problema legal por pedir nuevamente licencia al cargo de manera formal y no solo cumplir el trámite con un documento.

Señalaron que la legislación local de Tamaulipas exige que se separe del Senado 120 días antes para aspirar al cargo de gobernador, algo que al haber regresado a la Cámara Alta y pretender retornar como gobernador ya no estaría cumpliendo con el plazo estipulado.

Después de dos horas y medio de debate por parte del Pleno del Senado, Américo Villarreal finalmente presentó su licencia al cargo como senador, al que regresó apenas este martes, para mantenerse como gobernador electo de Tamaulipas.