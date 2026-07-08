Trump da por terminada la tregua con Irán tras una nueva ola de ataques mutuos

La frágil tregua que mantenía en vilo a Estados Unidos e Irán podría estar completamente descartada en la guerra. Este miércoles, el presidente Donald Trump dio por muerto el acuerdo preliminar firmado hace apenas tres semanas, justo después de que ambas potencias protagonizaran un nuevo y agresivo intercambio de bombardeos en Medio Oriente.

Durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el mandatario estadounidense fue directo cuando lo cuestionaron sobre el estado del cese al fuego: "Para mí, creo que se acabó". Fiel a su estilo, Trump llamó chiflados a los líderes iraníes, aunque matizó diciendo que las puertas a futuras negociaciones no están cerradas por completo.

El impacto de sus palabras ya se puede ver en los mercados globales. El precio del petróleo saltó un 6%, superando los 78 dólares por barril, su nivel más alto en dos semanas, ante el temor generalizado de que la violencia paralice el suministro energético global.

Iran's Revolutionary Guards said they targeted US military sites in Bahrain and Kuwait after the US launched a wave of military strikes on Iran in response to attacks on tankers in the Strait of Hormuz https://t.co/qs2MTi9w7D pic.twitter.com/mPpKHuQCbn — Reuters (@Reuters) July 8, 2026

Ataques en el Estrecho de Ormuz

La mecha se volvió a encender por los más recientes ataques en el Estrecho de Ormuz, un canal marítimo crucial por donde pasa gran parte del petróleo y gas del mundo. El Pentágono reactivó sus ataques aéreos en el sur de Irán y restableció las sanciones a la venta de crudo iraní, argumentando que se trataba de una represalia contra Teherán por atacar tres buques comerciales en la zona. Además, Washington acusa a Irán de incumplir su promesa de reabrir el paso marítimo.

Irán respondió inmediatamente Calificó los ataques estadounidense como un acto flagrante de agresión y advirtió a Washington que no interfiera en su gestión del estrecho. Horas después, la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró haber atacado 85 posiciones militares de Estados Unidos en Bahrein y Kuwait, además de derribar un dron estadounidense MQ-9.

Por su parte, Mohammad Bagher Ghalibaf, principal negociador iraní y presidente del Parlamento, acusó formalmente a Estados Unidos de violar de forma grave el pacto temporal.

🚨 Breaking

The Strait of Hormuz has been closed.

The American people have been told:

"Tell your president not to intervene between Iran and Israel. We will force Israel to its knees in one day."

Iran's threat to Israel:

"Wait for us after midnight. We will rain missiles on you… pic.twitter.com/Wmkb02EydG — Iranian Force (@MrImranPk) July 8, 2026

Un escenario al límite

Este nuevo ataque entre ambos países se da tan sólo días después de pausar las negociaciones bilaterales se encontraban en una pausa debido a las ceremonias fúnebres de varios días en honor al ayatolá Alí Khamenei, el líder supremo iraní que murió en los primeros días del ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel. Mientras el cuerpo de Khamenei era trasladado a la ciudad santa de Nayaf, en Irak, el gobierno iraní intentaba proyectar una imagen de unidad que contrasta con el caos militar en sus fronteras.

La situación es tan delicada que la Organización Marítima Internacional ya emitió una alerta advirtiendo a las embarcaciones comerciales que eviten transitar por el Estrecho de Ormuz debido al peligro inminente de nuevos ataques. Lo que comenzó hace un mes como un intento de frenar una guerra abierta, hoy parece haber vuelto al punto de partida.