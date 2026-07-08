“Puedo afectar a 91 millones de personas": Trump amenaza con nuevo ataque a Irán

Continúan las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, pues durante la mañana de este martes 7 de julio, el Comando Central de los Estados Unidos (Centcom) se adjudicó la nueva serie de bombardeos.

Y es que para justificar su ataque, el gobierno de la unión americana responsabilizó a Teherán de las agresiones contra tres buques mercantes tripulados por civiles que transitaban por el estrecho de Ormuz, una de las más importantes rutas marítimas para el comercio de petróleo.

“Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos han comenzado a lanzar una serie de potentes ataques contra Irán para imponerle graves consecuencias por atacar buques mercantes tripulados por civiles inocentes en una vía marítima internacional”, informó el Centcom.

Irán se niega a negociar acuerdo de paz

Más allá de buscar un acuerdo de alto al fuego, Abás Araqchí, ministro iraní de Asuntos Exteriores, aseguró que no negociará un tratado si siguen las amenazas y ataques de Donald Trump, recordando las condiciones del documento firmado el pasado 17 de junio.

“El párrafo 13 del Memorando de Entendimiento es claro: las negociaciones sobre el acuerdo final no comenzarán mientras continúen las amenazas. Respeten su firma”, escribió a través de su cuenta de X.

Además, agregó que las Fuerzas Armadas y la población iraní "no se dejarán intimidar por ninguna amenaza".

Donald Trump vuelve a amenazar a Irán

En su conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre la nueva ofensiva en Irán y reiteró su amenaza si es que no se llega a un acuerdo de paz. Y es que aseguró que las fuerzas armadas de la unión americana tienen la capacidad de afectar a 91 millones de personas en una hora.

“Vamos a llegar a un acuerdo o terminaremos el trabajo. Podemos derribar sus puentes en una hora. Podemos dejar fuera de servicio su suministro energético. Preferiría lograr un acuerdo porque no quiero afectar a 91 millones de personas”, dijo Donald Trump.

