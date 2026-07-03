Arrestan a un mayor de la Fuerza Aérea en el Capitolio por exigir el juicio político de Donald Trump

La Policía del Capitolio de Estados Unidos arrestó al mayor de la Fuerza Aérea, Jason Watson, en las escalinatas del complejo legislativo en Washington D.C. El oficial, quien se identificó como miembro activo de las fuerzas armadas, se presentó vistiendo su uniforme militar en una conferencia de prensa organizada por el grupo activista Removal Coalition para exigir el juicio político y la remoción del presidente Donald Trump y del vicepresidente JD Vance.

Lo arrestaron por el cargo de obstrucción y aglomeración ilegal; en el Capitolio están prohibidas las manifestaciones públicas en las escalinatas de la Cámara de Representantes, a menos que los participantes estén acompañados en todo momento por un miembro del Congreso.

Aunque el congresista demócrata Al Green, representante por Texas, estuvo presente al inicio de la protesta, el legislador se fue antes de que concluyera. Al quedarse solo, las autoridades le ordenaron a Watson que desalojara la zona; como se negó, lo detuvieron en el lugar. Horas más tarde, funcionarios del Tribunal Superior del Distrito de Columbia confirmaron que Watson ya fue liberado, y que la fiscalía local no presentó cargos penales contra él.

People are traveling, gathering together, barbecuing, celebrating the 250th anniversary of this nation in various ways. And then we have this…



An American service member using his right to free speech, guaranteed in our nation’s constitution. A right given to all of us every… pic.twitter.com/ICsh5swewg — Maria Shriver (@mariashriver) July 2, 2026

Hizo algo gravísimo para el ejército

Las manifestaciones públicas de disidencia política de militares en el activo son extremadamente inusuales en Estados Unidos por las normativas del Departamento de Defensa.

Prohibiciones clave del Código Militar (están en el Artículo 88)

Uso del uniforme: Está prohibido portarlo en mítines, manifestaciones o cualquier tipo de acto de propaganda política.

Está prohibido portarlo en mítines, manifestaciones o cualquier tipo de acto de propaganda política. Expresiones de desprecio: Se considera un delito militar emitir palabras despectivas o de desprecio contra el presidente, el vicepresidente, el Congreso u otros altos funcionarios.

Se considera un delito militar emitir palabras despectivas o de desprecio contra el presidente, el vicepresidente, el Congreso u otros altos funcionarios. Proselitismo activo: Existen restricciones estrictas para emitir posturas políticas públicas o participar activamente en campañas mientras se es miembro activo de las Fuerzas Armadas.

¿Por qué protestó?

En su discurso, el mayor Watson exigió la destitución del presidente criticando las operaciones militares de la administración Trump en Venezuela e Irán, así como la severidad de las políticas de control migratorio en la frontera, argumentando que dichas acciones vulneran diversas disposiciones constitucionales.

Jessica Denson, fundadora de Removal Coalition, declaró que el militar la contactó por correo electrónico antes de protestar y estaba plenamente consciente de las consecuencias legales y profesionales que tendría esto en su carrera como militar por las duras leyes contra cualquier protesta contra el presidente.