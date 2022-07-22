Trump vio los disturbios en el Capitolio e ignoró peticiones de paz

Donald Trump se sentó durante horas a ver cómo se desarrollaba el ataque al Capitolio de Estados Unidos en la televisión en directo el 6 de enero de 2021, ignorando las peticiones de sus hijos y otros asesores cercanos para instar a sus partidarios a detener la violencia, dijeron los testigos en una audiencia del Congreso el jueves.

El Comité Selecto de la Cámara de Representantes utilizó su octava audiencia para detallar lo que, según sus miembros, fue la inacción de Trump durante los 187 minutos que transcurrieron entre el final de su incendiario discurso en un mitin en el que instó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio, y la publicación de un video en el que les decía que se fueran a casa.

"El presidente Trump se sentó en la mesa de su comedor y vio el ataque en la televisión mientras su personal más veterano, sus asesores más cercanos y sus familiares le rogaban que hiciera lo que se espera de cualquier presidente estadounidense", dijo la representante Elaine Luria, miembro del Comité Demócrata.

A news clip is played on a screen during a public hearing of the U.S. House Select Committee to investigate the January 6 Attack on the U.S. Capitol, on Capitol Hill, in Washington, U.S., July 21, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein|EVELYN HOCKSTEIN/REUTERS

El panel reprodujo testimonios grabados en video de ayudantes de la Casa Blanca y personal de seguridad que hablaban de los acontecimientos del día.

El exasesor de la Casa Blanca Pat Cipollone recibió una pregunta tras otra en el testimonio grabado sobre si Trump tomó una u otra acción: ¿Llamó al secretario de Defensa? ¿Llamó al fiscal general de Estados Unidos? ¿Llamó al jefe de Seguridad Nacional? Cipollone respondió "no" a cada pregunta.

Los miembros del panel dijeron que la hija de Trump, Ivanka, y su hijo Don Jr. estaban entre los que le pidieron que actuara.

La audiencia, que se espera que sea la última hasta septiembre, detalló tanto la violencia que se produjo cuando los partidarios de Trump se abrieron paso en el Capitolio como las acciones de Trump en las horas posteriores a su discurso en el que instó a la multitud a "luchar como un demonio" y la publicación del video en el que decía a los alborotadores que se fueran a casa.

La embestida en el Capitolio, mientras el vicepresidente Mike Pence se reunía con los legisladores, dejó heridos a más de 140 policías y retrasó la certificación de la victoria delpresidente demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020.

"Durante el último mes y medio, el comité selecto ha contado la historia de un presidente que hizo todo lo posible para anular unas elecciones. Mintió, intimidó, traicionó sujuramento", dijo el presidente demócrata del comité, el representante Bennie Thompson, a través de una transmisión de video a distancia tras ser diagnosticado con COVID.

"Intentó destruir nuestras instituciones democráticas. Convocó a una turba en Washington".

El representante Adam Kinzinger, miembro republicano del comité, dijo que Trump no tenía ningún interés en pedir a los alborotadores que se retiraran.

America was attacked, and we deserve to know why and how it happened. This moment is bigger than all of us—the future of our country is on the line. And we must be fearless in our pursuit of the truth. https://t.co/MU5YrEqOgf — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) July 27, 2021

"La turba estaba cumpliendo el propósito del presidenteTrump, así que por supuesto no intervino", dijo Kinzinger.

