VIDEO: Olas de tsunami golpean Tonga tras erupción de volcán submarino

El volcán submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai ubicado frente a Tonga, país de Oceanía, entró en erupción este sábado, lo que provocó una advertencia de tsunami para varias naciones insulares del Pacífico Sur.

En redes sociales se compartieron vidos donde se aprecian las olas de tsunami en la capital de Tonga y en la capital de Samoa Americana.

AVISO:

Reportan por fuerte erupción del volcán HUNGA-TONGA Hunga-Ha'apai en #Tonga un #tsunami golpeando sus costas hace minutos

Crédito 🎥 Dr Faka ‘iloatonga

Vía @sakakimoana pic.twitter.com/bof7d8HXCW — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) January 15, 2022

El Servicio Geológico de Tonga señaló en Facebook que la erupción duró de 10 a 15 minutos, estuvo acompañado de una columna de ceniza. Además, indicó que no se han detectado más erupciones.

“Se espera que las turbulencias de agua cercanas a la costa causadas por la erupción hayan cesado en todas las costas de las islas Ha'apai y Tongatapu”, añadió el Servicio Geológico.

En tanto, la Oficina de Meteorología de Australia, citada por Reuters, precisó que la erupción del volcán submarino, ubicado a unos 65 kilómetros al norte de Nukualofa, provocó un tsunami de 1.2 metros.

La agencia confirmó que hizo un monitoreo de la situación, pero no se había emitido ninguna amenaza de tsunami para el continente, las islas o los territorios de Australia.

Los medidores observaron olas de 83 centímetros en la capital de Tonga, Nukualofa, y olas de hasta 60 centímetros en Pago Pago, la capital de Samoa Americana, según el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico.

Erupción en Tonga también encendió las alarmas en Fiji

Posteriormente, la organización con sede en Estados Unidos canceló las advertencias para el territorio estadounidense de Samoa y Hawái, pero indicó que el tsunami seguía siendo una amenaza para partes del Pacífico más cercanas al volcán submarino.

Fiji también emitió una advertencia de tsunami, pidiendo a los residentes a evitar las costas “debido a las fuertes corrientes y las olas peligrosas”.

Jese Tuisinu, un reportero de televisión de Fiji One, publicó un video en Twitter que muestra grandes olas llegando a la costa, con personas tratando de huir del agua que se aproxima a sus automóviles.

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

Por otra parte, la agencia del clima en California, Estados Unidos, compartió en redes sociales un video de la erupción en Tonga, “una de las más violentas jamás captadas por un satélite”.

La agencia de gestión de emergencias de Nueva Zelanda, citada por Reuters, avisó sobre la actividad de tsunamis en sus costas norte y este, y se espera que las áreas experimenten corrientes fuertes e inusuales, y oleadas impredecibles en la costa.

